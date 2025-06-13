修這麼快？ 北韓受損的崔賢級「姜健號」驅逐艦「二度下水」

北韓朝中社13日報導宣稱，上（5）月下旬意外翻覆的崔賢級驅逐艦，昨（12）日已在該國北疆的羅津造船廠「二度下水」，並正式命名為「姜健號」。（北韓朝中社；法新社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕北韓上（5）月風光亮相的第二艘「崔賢級」驅逐艦，在下水儀式時意外翻覆，不只導致艦身破損，也讓領導人金正恩勃然大怒，下令限時修復。而該船日前也被衛星影像直擊現蹤該國北疆的羅津港，準備大修；然而，《朝中社》今（13）日報導宣稱，該艦昨（12）已於羅津港「二度下水」，並獲名「姜健號」，以銘記該國的同名抗日烈士。

《韓聯社》今日引述《朝中社》報導指出，北韓5月下水時不慎側翻的5000噸「崔賢級」驅逐艦，12日在該國的羅津造船廠舉行下水儀式，象徵該艦已修復完畢，並完成「二度下水」。期間，北韓領導人金正恩親自出席並視導該艦及其官兵，並正式命名為「姜健號」；報導補充，姜健是該國抗日烈士，曾率軍在滿洲一帶抵禦日軍部隊，後於南北韓戰爭期間殉職。

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上月為姜健號下水翻覆一事震怒的金正恩，12日親自出席二度下水儀式，並由愛女金主愛（김주예，左）陪同見證。（北韓朝中社；法新社資料照）

金正恩上艦視察，並向岸邊官兵揮手致意，滿意之情溢於言表。（北韓朝中社；路透社資料照）

在「姜健號」下水後，北韓至今已下水兩艘同級驅逐艦。首艦「崔賢號」4月下水時，其官方照片可見主要武裝包含1門大口徑艦砲、2具近迫防禦系統（CIWS）、1具彈砲整合的近程防空系統，並可能配備4具干擾火箭；此外，該級艦還搭載82個垂直發射單元（VLS），其中52單元安裝於艦艏，另有30單元裝設於艦艉。

官方照片可見，「崔賢級」驅逐艦主要配有大口徑艦砲、近迫防禦系統（CIWS）、近程防空系統，並可能配備4具干擾火箭；另搭載82個垂直發射單元（VLS），其中艦艏52單元，艦艉30單元。（北韓朝中社；路透社資料照）

南韓《朝鮮日報》8日報導引述南韓國防硏究院（KIDA）分析指出，「姜健號」之所以會被拖移至羅津港，可能是考量該處距離俄羅斯僅50公里，方便尋求俄方人員提供修復技術協助，此舉也凸顯兩國間的軍事合作仍在持續深化。

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