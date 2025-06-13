荷蘭宣布援烏新計畫 將供百艘作戰艦艇丶無人機

荷蘭的快速攻擊艇（RHICC），預計將被未來快速攔截（FFI）計劃取代，退役後可望援烏。（圖取自荷蘭國防部）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄烏持續交戰，歐洲各國持續援烏，荷蘭政府近日宣布，將提供新的價值4億歐元（約新台幣136.4億）援助烏克蘭的計劃，其中包括向烏克蘭提供100多艘各類艦船及海上無人機，以增強烏克蘭海軍的能力。

軍聞網站「Naval News」報導，荷蘭政府11日宣布向烏克蘭提供一項新的海上援助計劃，總價值約4億歐元，包括100多艘快速巡邏艇和用於特種作戰艇。這些艦艇配備了眾多感測器、武器和通訊系統，此外還配備了數十架海上無人機。首批交付已完成，並將持續到2026年。

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報導指出，荷蘭國防部長布雷克爾曼斯（Ruben Brekelmans）在布魯塞爾舉行的烏克蘭國防聯絡小組會議上宣布這一消息。他說，這是一項旨在加強烏克蘭海上安全的重要系列計畫，我們看到俄羅斯對黑海、第聶伯河等地的威脅日益加劇，敖德薩港和貫穿黑海的貿易路線是烏克蘭經濟的命脈，如果沒有適當的保護，它可能會崩潰，我們絕不能讓這種情況發生。

另外，荷蘭也將投資2000萬英鎊（約新台幣8億）建設海事區域訓練中心，烏克蘭海軍陸戰隊將在此接受訓練。

報導說，雖然將向烏克蘭捐贈的快速巡邏艇類型尚未公佈。不過，先前荷蘭已於2024年3月承諾向烏克蘭提供14艘硬式半潛巡邏艇、8艘軍用內河巡邏艇和CB90型巡邏艇；瑞典則於2025年1月宣布，除了前幾年捐贈的CB90型巡邏艇外，還將額外提供16艘CB90型巡邏艇。

同時，荷蘭正在推進未來快速攔截（FFI）計劃，用13艘新型快速艇取代其舊的快速突襲、攔截和特種部隊艇（FRISC），因此也可以假設這些FRISC將成為計劃的一部分。

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