荷蘭強化反裝甲武力 美售300枚AGM-179新式地獄火飛彈

士兵將AGM-179A飛彈上掛於眼鏡蛇直升機。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕荷蘭政府決定將重建戰車營，以因應歐洲急速變化的安全環境，另因應裝甲力量的建立，反裝甲力量也要完善。對此，美國國務院昨日批准軍售荷蘭價值2.15億美元、號稱新版地獄火的296枚AGM-179A聯合空對地飛彈，強化國土防禦和遏制區域威脅能力。

根據美國國防安全合作局（DSCA）新聞稿，荷蘭政府已請求購買296枚AGM-179A聯合空對地飛彈（JAGM），並包含訓練彈、戰術航空地面彈藥計畫（TAGM）、技術援助、飛彈操作訓練、備件、維修和後勤儲存等，預計總成本為2.15億美元。

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DSCA指出，荷蘭計劃利用這些國防產品和服務來實現其武裝部隊的現代化，並增強其加強國土防禦和遏制區域威脅的能力。這將有助於荷蘭實現其軍事目標，和更新軍事能力，同時進一步增強與美國及其他盟國的裝備通用性，這些系統將由荷蘭皇家空軍運作的AH-64阿帕契攻擊直升機使用。

AGM-179 JAGM由洛克希德馬丁公司研發，將取代現役「地獄火」與「拖式」飛彈，由地獄火飛彈的推進段與具備半主動雷射（SAL）、毫米波（MMW）雙模式的導引頭組成，打擊精度更高、且能射後不理（Fire-and-forget），可由旋翼機、定翼機與地面載具發射；該公司推出的最新版本JAGM-MR，射程延伸到16公里。

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