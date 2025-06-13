都是40年老飛機！ 義大利MB-339教練機除役 我AT-3已規劃時程

義大利空軍於昨（12）日為其MB-339A噴射教練機（如圖）舉辦盛大的除役告別儀式及空中編隊表演，後續將由M-345接棒訓練任務。（圖片取自義大利空軍的Ｘ帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕義大利空軍MB-339A教練機是許多飛行員的必經之路，更是「三色箭」飛行表演隊的基礎骨幹，而這型已服役45年的飛機，義大利空軍於昨（12）日為其舉辦盛大的除役告別儀式，並由M-345接棒訓練任務。而無獨有偶，我國的AT-3教練機自問世也已使用逾40年，空軍將分階段進行汰除，目前除役儀式的詳細時程尚在規劃確定。

義大利空軍昨日發文表示，他們為旗下的T-339A（空軍對MB-339A的稱呼）「馬奇諾」教練機及T-345A（空軍對M-345A的稱呼），舉行了交接儀式，同時向T-339A告別，這象徵著義大利空軍飛行訓練的一個時代結束，及一個新篇章的開始。義大利空軍亦為儀式安排了雙機種編隊表演，4架飛機先後進行了兩次飛行，隨後T-339A象徵性地離開編隊，代表雙教練機之間的「交接」。

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義大利空軍亦為儀式安排了象徵「交接」的雙機種編隊表演，4架飛機先後進行了兩次飛行。（圖片取自李奧納多公司的Ｘ帳號）

值得注意的是，儘管標準型的T-339A（MB-339A）現已退役，但改良型的MB-339PAN將繼續服役於義大利「三色箭」飛行表演隊，直到被新型T-346（M-346的稱呼）取代；同樣地，升級型的FT-339C（MB-339CD）也將繼續服役至2030年，屆時同樣將由T-345A取代。

義大利空軍的T-339A（空軍對MB-339A的稱呼）彩繪機。（圖片取自李奧納多公司的Ｘ帳號）

而相比我國的AT-3教練機，在定位及服役歷史上與MB-339有幾分相似，我國自研的AT-3自1984年服役以來，使用也已逾40年，同時他也被用作「雷虎」特技飛行表演隊的用機，亦是許多飛行員的初期訓練回憶。

而隨著「勇應」高教機的陸續量產交軍，原本由AT-3教練機擔任的「部訓機」任務，將由勇鷹高教機承接，並逐步汰除；目前「雷虎」表演小組也已啟動換裝計劃，勇鷹高教機已開始進行噴煙飛行測試。日前傳聞AT-3除役將接在RF-5之後於年中舉行，但勇鷹交機進度目前仍有落後，不少AT-3仍在飛行線上，因此有關AT-3的確切除役時間，空軍對此說明尚在規劃中，目前還沒有確定的時間表。

我國的AT-3教練機，在定位及服役歷史上與MB-339有幾分相似，自1984年服役以來使用也已逾40年，同時他也被用作「雷虎」特技飛行表演隊的用機。（資料照/記者劉宇捷攝）

日前傳聞AT-3除役將接在RF-5之後於年中舉行，但有關確切除役時間，空軍對此說明尚在規劃中，目前還沒有確定的時間表。（資料照/記者劉宇捷攝）

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