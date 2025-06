太平洋「基洛級」潛艦最終回 俄國海軍接收新艦「雅庫茨克號」

俄羅斯海軍11日在聖彼得堡海軍造船廠正式接收了其最新建造的改進型「基洛級」潛艦(俄國代號636.3型),該艦名為「雅庫茨克號」,是為太平洋艦隊建造的最後一艘。(圖片取自@RibereF的X帳號)

羅添斌/核稿編輯

〔記者劉宇捷/綜合報導〕儘管歐陸戰事告急,但俄國仍不忘持續在遠東提升戰力,特別是低噪音著稱的改進型「基洛級」潛艦,其最後1艘規劃部署在遠東地區的「雅庫茨克號」(Yakutsk),11日在聖彼得堡的海軍造船廠正式交付俄羅斯海軍;該級潛艦專為反潛、反艦作戰而設計,並搭配「口徑」(Kalibr)巡弋飛彈,象徵俄國對遠東匿蹤部署的重視。

據軍聞網站《Defence Blog》報導,俄羅斯海軍11日在聖彼得堡海軍造船廠正式接收了其最新建造的改進型「基洛級」潛艦(俄國代號636.3型),該艦名為「雅庫茨克號」,是為太平洋艦隊建造的最後一艘。

在交接儀式上,俄羅斯海軍高層領導與船艦建造人員皆到場觀禮,並由海軍副總司令沃羅比約夫上將(Vladimir Vorobyov)代表海軍總司令莫伊謝耶夫上將(Alexander Moiseyev)致詞,祝賀造艦人員與潛艦官兵,並勉勵艇員們「以榮譽完成任務」。

Project 06363 Improved Kilo-class SSK B-610 “Yakutsk” joined the Russian Navy.

The ceremony was held in St. Petersburg at the Admiralty Shipyards.

"portnews" pic.twitter.com/tQqXIDIerF