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太平洋「基洛級」潛艦最終回 俄國海軍接收新艦「雅庫茨克號」

2025/06/13 12:00

俄羅斯海軍11日在聖彼得堡海軍造船廠正式接收了其最新建造的改進型「基洛級」潛艦（俄國代號636.3型），該艦名為「雅庫茨克號」，是為太平洋艦隊建造的最後一艘。（圖片取自@RibereF的X帳號）俄羅斯海軍11日在聖彼得堡海軍造船廠正式接收了其最新建造的改進型「基洛級」潛艦（俄國代號636.3型），該艦名為「雅庫茨克號」，是為太平洋艦隊建造的最後一艘。（圖片取自@RibereF的X帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕儘管歐陸戰事告急，但俄國仍不忘持續在遠東提升戰力，特別是低噪音著稱的改進型「基洛級」潛艦，其最後1艘規劃部署在遠東地區的「雅庫茨克號」（Yakutsk），11日在聖彼得堡的海軍造船廠正式交付俄羅斯海軍；該級潛艦專為反潛、反艦作戰而設計，並搭配「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，象徵俄國對遠東匿蹤部署的重視。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，俄羅斯海軍11日在聖彼得堡海軍造船廠正式接收了其最新建造的改進型「基洛級」潛艦（俄國代號636.3型），該艦名為「雅庫茨克號」，是為太平洋艦隊建造的最後一艘。

在交接儀式上，俄羅斯海軍高層領導與船艦建造人員皆到場觀禮，並由海軍副總司令沃羅比約夫上將（Vladimir Vorobyov）代表海軍總司令莫伊謝耶夫上將（Alexander Moiseyev）致詞，祝賀造艦人員與潛艦官兵，並勉勵艇員們「以榮譽完成任務」。

「雅庫茨克號」潛艦是俄羅斯第6艘、亦是最後1艘636.3型基洛級潛艦，其專為太平洋艦隊量身打造，具備該型艦著稱的低噪音、高隱匿性能，同時擁有強大的反潛、反艦能力，艦上裝備了「口徑」潛射巡弋飛彈，具備在敵對海域執行精準打擊與戰略嚇阻任務的能力。該艦自2021年動工、2024年下水，並於近期完成所有國家測試，將正式編入戰備行列。

636.3型基洛級潛艦，專為太平洋艦隊量身打造，具備低噪音、高隱匿性能，同時擁有強大的反潛、反艦能力，艦上亦裝備了「口徑」潛射巡弋飛彈。（圖片取自@RibereF的X帳號）636.3型基洛級潛艦，專為太平洋艦隊量身打造，具備低噪音、高隱匿性能，同時擁有強大的反潛、反艦能力，艦上亦裝備了「口徑」潛射巡弋飛彈。（圖片取自@RibereF的X帳號）

據統計，海軍造船廠已向俄羅斯海軍交付了12艘636.3型潛艦，其中太平洋艦隊擁有6艘，其中前4艘「彼得羅巴甫洛夫斯克號」、「沃爾霍夫號」、「馬加丹號」與「烏法號」都已部署至濱海邊疆區的太平洋艦隊分隊，第5艘「莫扎伊斯克號」則尚留在波羅的海，官方未公布這兩艘開赴至遠東的時間表。

「雅庫茨克號」的建造是在俄羅斯總統普廷的監督下進行，儀式中也特別提及此事，因此，此系列潛艦的完成交付，被俄羅斯視為強化在亞太地區水下匿蹤作戰力量的重要一步。

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