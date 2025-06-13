美大型無人艇耗數十億美元無進展 將與中型無人艇項目合併

圖為美國海軍的「水手號」（USV Marine）、「遊騎兵號」（USV Ranger）大型無人艦。（美國海軍官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國聯邦審計署（GAO）近日發布報告指出，美國海軍的大型無人水面艦艇（LUSV）項目多年未有實質進展，因此海軍決定將大型與中型無人艇項目合併，並計劃2027年開始研發新型無人艦艇。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，美國聯邦審計署報告揭露海軍官員於2025年4月表示，大型無人水面艦艇（LUSV）項目將與中型無人水面艦艇項目合併，成為一個自主水面艦艇項目。合併後的項目計劃在2027財年之前，按照主要能力採購路徑啟動開發。

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而美國海軍水面作戰需求主管、海軍少將威廉·戴利曾在今年一月份的水面海軍協會年會上表示：「我們需要的不是不同的大型和中型設計，而是價格實惠、外形普通的船隻，它可以相同的方式從多條生產線上生產，並有與大型彈藥船或中型情監偵船同等級的有效載荷能力。

報導指出，GAO的報告重點則關注大型無人水面艦艇計劃的計劃細節，該計劃於2020年9月將概念設計合約授予多家行業供應商，但自那時起，在合約授予或供應商篩選方面基本上沒有取得實質性進展。

GAO表示，自2019年4月LUSV啟動以來，該計畫已花費約20億美元用於採購，12億美元用於開發。就成本而言，該計畫報告稱，它正與相關者合作制定新的預算估算方案，因為海軍在初始成本估算中經常使用的公式可能並不適用於LUSV。海軍傳統上根據船隻重量來估算成本，但由於需要機械化控制，LUSV的自動化系統的重量將與手動系統不同。

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