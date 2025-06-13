20架C-130性能提升計畫增變數 傳空軍要新購發動機丶八葉式螺旋槳

空軍規劃動支台幣135億餘萬元，要為現役20架C-130運輸機進行性能提升，軍方內部傳出增加新的方案，也就是要將現役C-130運輸機使用的四葉式螺旋槳及發動機（如圖，資料照），改為八葉式螺旋槳及新型發動機。

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍規劃動支台幣135億餘萬元，要為現役20架C-130運輸機進行性能提升，這項計畫原本已經在進行當中，但軍方內部又傳出，因為空軍又因強化運輸機動力的考量，新提出要改採八葉螺旋槳及相對應的T56-A-427發動機等項目，預估經費將再增加數十億元，並傳出美方要求我國空軍重新提出報價及指定系統整合主合約商後，才能再啟動軍售後續相關作業。

空軍司令部今年啟動「太武山三號」計畫，預計在2030年以前完成現役19架C-130H運輸機、1架C-130HE電戰機性能提升工作。「太武山三號」計畫的主要項目著重於「座艙整合介面」、「增進海上搜救能力」及「模擬機」等三大主要項目，其中包括全球精準定位、機位回報及安全避碰的系統。

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軍方人士今天指出，原本規劃的135億元，當時並未包括更換新型發動機及更換螺旋槳在內，不過，傳出因為空軍目前覺得有必要強化運輸機的動力，因此向美方補充提出要更換發動機等方案。

空軍現役的C-130運輸機，採用的是4具四葉螺旋槳及T56-A-15型號發動機，新方案則是計畫更新為八葉螺旋槳及T56-A-427型號發動機，為20架C-130運輸機進行更換，合計至少要80具的八葉螺旋槳以及至少20具T56-A-427型號發動機，估計經費將達數十億元台幣的額度。

軍方人士說，除了執行國內各項任務，隨著我國與他國各項交流愈趨頻密，C-130運輸機的角色亦趨於重要，該型機除了曾飛赴印尼、海地、菲律賓等進行人道救援工作之外，由於我國空軍防空暨飛彈指揮部無法在國內射擊「愛國者三型」防空飛彈，因此，需仰賴該型機載運飛彈發射車等赴美鑑測，運輸機的動力有必要進行強化及更新。

空軍為因應未來任務需要，規劃強化C-130運輸機的動力系統，要將現役C-130運輸機使用的四葉式螺旋槳及發動機，改為八葉式螺旋槳及新型發動機。圖為C-130H運輸機執行陸軍航特部傘兵空降訓練任務。（資料照，記者廖振輝攝）

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