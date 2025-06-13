反制中俄軍力還是需要它 美空軍明年擬編預算讓ARRW計畫復活

圖為美國空軍B-52H轟炸機，2020年實掛AGM-183A「空射快速反應武器」升空的測試情形。（美軍DVIDS網站）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕面對中俄戰略投射能力擴張，美軍近年除發展極音速武器，也重拾長程空射武器研發，積極建構防區外反制能力。對此，美國空軍參謀長阿爾文上將日前透露，該軍仍在研發AGM-183A「空射快速反應武器」，並同步推動極音速空射巡弋飛彈計畫；外媒解讀，此話不排除是美軍有意讓前者重返新年度國防預算，並實際投入戰備。

這段對話出現在美國眾議院軍事委員會（The House Armed Service Committee, HASC）當地時間5日的聽證會上，聚焦討論美國空軍明年財年（FY2026）的預算規劃，期間，有委員提到空軍如何應對中、俄既有的戰略打擊能力；美空軍參謀長阿爾文（Gen. David Allvin）表示，他們旗下現有兩項極音速武器系統研發中，一是「空射快速反應武器」（ARRW），二為「極音速空射巡弋飛彈」（HACM）。

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美國空軍部長曼克（左）、美國太空軍作戰部長薩爾茨曼上將（中），以及美國空軍參謀長阿爾文上將（右），本月5日出席美國眾議院軍事委員會聽證會，說明下一財年預算規劃並答詢。（擷自美國眾議院軍事委員會直播影片）

同場出席的美國空軍部長曼克（Troy Meink）則補充，面對潛在威脅的相關武器發展快速，該軍正讓上述系統在發展成熟之際，再進一步降低生產成本，以利空軍編列預算進行採購。

AGM-183A是由美國國防高等計畫研究署（DARPA）主導、洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）生產的新一代極音速空對地精準打擊飛彈；根據美國國會研究服務處（CRS）最新報告指出，該武器近年測試可謂一波三折，除了2022年三度測試成功外，2021年、2023年皆有測試失敗的紀錄，到了2024年三月最後一次測試後，全案就在前景不明下現況結案。

一枚掛載至B-52H轟炸機上的AGM-183A訓練彈。（美軍DVIDS網站）

軍聞媒體「The Aviationist」報導指出，美空軍推動AGM-183飛彈計畫多年，雖先前曾表態不會採購該武器，也確實未將該項目編入今年的國防授權法案（NDAA 2025）中；不過，隨著阿爾文等人的立場在聽證會上轉向，這也暗示著空軍並未放棄這項計畫，也有意讓其復活，放入新財年的軍種預算中。

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