以色列跟伊朗相距千里 是如何長程打擊核子設施的？

以色列空軍於當地時間12日對伊朗首都德黑蘭發動空襲。（美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕以色列今日對伊朗展開先發制人攻擊，打擊伊朗境內多處核設施，並狙殺多位核子科學家。然而兩國最短距離在930公里以上，兩國首都則相距1786公里，但兩國冤家路窄，常以飛彈互相打擊，去年伊朗即對以色列發動史上最大無人機作戰，意圖遏制以色列攻擊哈瑪斯，以色列隨後也對伊朗實施報復打擊，兩國歷次相互打擊，基本已形成固定模式。

至於兩國之間隔有敘利亞、約旦和伊拉克，針對領空爭議，其中僅有約旦有不俗的空軍和監視空域能力，因此以色列若從約旦北方的戈蘭高地發射飛彈，或是直接派遣戰機打擊，即能避開領空爭議。

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而本次以色列派遣戰機打擊伊朗，也是輕而易舉。以色列握有數百架先進的F-15、F-16I和F-35I戰機。其中，以色列更是中東地區唯一操作F-35這款第五代戰機的國家，以國一共採購75架。以色列的F-35I戰機換裝以色列國產航電設備，具備雷達匿蹤能力多次進入了敘利亞腹地對伊朗軍事目標進行了打擊。

在無人機部分，作為無人機運用於戰場先驅，以色列擁有可飛行超過30小時「蒼鷺」（Heron）和「赫耳墨斯900」無人機，能夠執行遠程作戰任務，可從無人機上發射飛彈；以色列製的「狄賴拉」（Delilah）滯空攻擊彈藥，射程預估可達250公里。

飛彈部分，以色列彈道飛彈多具高度機密性，普遍認為有百枚左右核彈，搭載核彈頭的有耶利哥一至三型彈道飛彈，其中耶利哥三型飛彈預估至少有4500公里射程。

另外，日前以色列派遣飛彈快艇至紅海首次打擊葉門胡賽組織，也顯示以色列海軍已有相當長距離運動能力，理論上也能從地中海東岸打擊伊朗邊境。

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