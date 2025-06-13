電動機車部隊安靜又環保 印尼推出「Sprint」機車適合滲透作戰

印尼國營國防廠商近期推出新設計的軍用「Sprint」電動機車，利用特製的輕量化車體與電動車近乎零噪音的特性，使其在偵查、滲透作戰中，比其他載具更具匿蹤優勢。（圖片擷取自PT Len Industri公司官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕摩托車部隊在現今軍隊中，已沒有過往那麼盛行，不過隨著電動車趨勢的崛起，將電動機車再投入部隊用途，似乎是很優勢與創意的想法。印尼國營國防廠商近期就推出了他們新設計的軍用「Sprint」電動機車，利用特製的輕量化車體與電動車近乎零噪音的特性，使其在偵察、滲透作戰中，比其他載具更具匿蹤優勢。

根據軍聞網站《Army Recognition》報導，近期在印尼雅加達舉辦的印尼國防展（IndoDefense 2025）中，印尼國營公司PT Len Industri公開推出其全新的戰術摩托車「Sprint」，該車由印尼自行設計研發並採用現今流行的電力驅動，符合政府減碳政策的大方向；後續「Sprint」將會在會展中動態演示，實際展現其在任務環境中的應用能力。

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報導說明，「Sprint」作為一款全電動機車，專為現代軍事中的特定任務需求所設計，得利於電動車的安靜、無排放特性，相較燃油車特別適用於偵察、滲透或巡邏等對抑制聲音與熱能有高度需求的敏感任務。此外，其堅固結構與輕量化設計，亦讓其能在惡劣地形中保持穩定機動性，適合部署於偏遠或難以到達的地區。

「Sprint」作為一款全電動機車，專為現代軍事中的特定任務需求所設計，但該車同樣也可以應用於民間場合，開拓國防產業以外的商業機會。（圖片擷取自PT Len Industri公司官網）

「Sprint」的設計商PT Len Industri是一家國營企業，致力於國防電子、加密通訊、鐵路系統、能源與整合型平台的發展。作為印尼國營國防集團DEFEND ID集團成員之一，該公司發展方向以創新解決方案為核心，滿足印尼軍方的實際作戰需求，並導入符合環保與長期國家戰略的技術。

當然除了軍事用途外，該公司也補充，「Sprint」電動機車同樣可應用於民間場合，開拓國防產業以外的商業機會，其低碳排放的特性，適合用於國內安全部隊、保育區監控，或都市區內的輕型物流任務等。

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