民間兵推應對「灰帶襲擾」反應矛盾分歧 林秉宥：想定太老梗

民間自辦的「台海防衛兵推」日前舉行，前參謀總長李喜明（前排左起）、前美國太平洋司令布萊爾、前美國參謀首長聯席會議主席穆倫、台北政經學院基金會董事長黃煌雄、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂、前海上自衛隊幕僚長武居智久、前陸軍司令胡鎮埔等人出席。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕民間舉辦首場高層級「台海防衛兵推」11日落幕，兵推結果報告近期才會出爐。不過，這場邀請了美日高階退將出席參演的兵推，中共組在兵推中對台灣東部發動奇襲，台灣軍警戰術研究發展協會理事長、民進黨新北市議員林秉宥直言，「這想定真是老梗」，登陸並佔領東部根本就是大學社團教官最喜歡拿出來討論的方案，直接佔領大後方，讓戰力保存無處可去，搭配對西部都會帶，用遠程火力直接施壓。

台海防衛兵推共分為指導組、管制組、中共組、台灣組、美國組、日本組，指導組以外每組各設主推官一位，負責主持分組討論、流程時間管控，各組別中高官、美日台名將齊聚。 中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正事前說明，本次兵推以2030年為背景，假設台灣已取得所有規劃中的不對稱戰力及成熟戰法，主要設計及目的「以戰為主」、盡量壓低政治、經濟因素，同時秉持理性專業、不考慮黨派立場。

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敵進入12浬國軍陷不升高衝突vs維護主權兩難 台灣組挨批「恍神」

不過，根據兵推首日第一動次的「灰帶襲擾」想定中，當中共軍艦已進入我12浬領海空的狀況下達，負責防衛的台灣組僅以「不挑釁、不迴避、不示弱」立場要求國軍加強戰備並執行聯合情監偵，因秉持「不開第一槍」的原則，不願由台灣承擔「啟戰責任」，一度被媒體形容為「恍神、放空」。



台灣組當時在檢討中說明，台澎防衛作戰不單純是台灣地區防衛，而是印太地區防衛一環，中共組進入12海浬，希望海軍兵力驅離，這以前在1996年台海危機也經歷過，當能力不足時，不能讓「啟戰責任」由台灣承擔，以避免將美日等友盟國家拖進去 ，所以仍不希望以升高衝突方式處理。

但當管制組追問，我方領海被侵入，主權與不升高衝突如何兼顧，台灣組卻一時難以回答。管制組才以「這是政府要考量的，請總統回答」緩頰。管制組總結，此狀況設計主要測試中共民兵、武警、軍艦進入12海浬時，台灣組要如何權衡「不升高衝突」及「確維主權」二者，沒有所謂滿分決定，但國軍跟政府必須思考，若共軍真的這樣做，台灣的交戰規則為何？

管制組稱，此想定屬平時灰色地帶威脅，台灣隊卻以很多兵力部署，包括潛艦等反應，感覺有點「過度反應」，所以才反問紅軍，平時演訓時如果做過度反應，這樣對台灣是好還是不好？而也因台灣隊過度反應，該動次的第二狀況沒有下達。據了解，該狀況以美國眾議院榮譽議長裴洛西2022年訪台為想定，設定共軍藉機「由演轉戰」，發動突襲達成首戰決勝。

胡鎮埔：敵灰色地帶威懾脅迫 第一線由海巡應對

代表台灣組出席國際記者會的退役陸軍上將胡鎮埔解釋，前兩節（動次）處於「威懾」與「脅迫」階段，皆屬灰色地帶威脅，處理原則是不引發爭端、不升高衝突、降低敵對行為。國軍基本在第二線，第一線由海巡署應對。

胡鎮埔說，關於中共艦艇進入我12浬的問題時表示，當時東沙已被解放軍奪佔，這是複雜且全程必須審慎考量的情勢，重點在於避免將戰爭擴大，解放軍攻打東沙的主要目的，是想逼迫我方海空部隊前往救援，進而引發「早期決戰」，由於敵方具備敵近我遠的地理優勢，對我方極為不利。

胡鎮埔強調，經綜合評估，我方決定不能因東沙的情勢而影響本島的整體防衛，重點是觀察解放軍登陸船艇的動向，評估其是否有意圖進犯本島。

針對中共海軍艦艇進入我12浬一事，胡鎮埔指出，當時已有明確戰備規定，並令他聯想到1996年台海危機時的情況，當時他在國防部作戰次長室任職，也曾評估可能擴大戰爭的各種風險。空中戰備分為監視區、反應區、攔截區、警示區及攻擊區，進入攻擊區即是12浬範圍內，理論上可採取攻擊行動，但考量避免戰爭升級，仍需謹慎判斷對方是否對我構成實質威脅及整體防衛影響。

他說，面對海軍艦艇的威脅，我方採取兵力航線監控策略，目標是透過監控驅離敵艦，而非立即採取過度反應。至於東沙部分，由於我方缺乏有效救援能力，外島作戰一向遵循「獨立作戰」原則，這是當時整體戰略考量下的必要說明。

批想定「老梗」 林秉宥嘆：不知今夕是何夕

「台海防衛兵推」想定以「襲擾、脅迫、懲罰、進犯」 四階段，模擬中國從灰色地帶襲擾「由演轉戰」的四階段侵略步驟，引起各界討論，不過，台灣軍警戰術研究發展協會理事長、民進黨新北市議員林秉宥今天在社群發文批評，中共佔領澎湖作為中繼點的侵略方案，台灣在還沒有阿帕契直升機的時期就討論過了，中共「霹靂火」直-10還在試飛時，也最常被拿來討論是否可能以直升機突擊戰術佔領澎，再當成中繼點對台發動突襲。

加上中共組在兵推中對台灣東部發動奇襲，林秉宥直言，「這想定真是老梗」，登陸並佔領東部根本就是大學社團教官最喜歡拿出來討論的方案，直接佔領大後方，讓戰力保存無處可去，搭配對西部都會帶，用遠程火力直接施壓。

另針對中共船艦進入12浬，台灣組「不開第一槍」避免升高衝突，也令林秉宥不以為然。他以「灰色對抗灰色」戰術直言，派兩艘船， 撞上去就對了！還務必撞到沉，然後另一艘把人通通救上來，再透過海基會聯繫中國士官兵的家長，宣布意外事故發生，但只要確認這些軍人健康無虞，台灣就會將其送返，醫療費用全由台灣負擔。

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