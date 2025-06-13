梅家樹主持中正預校畢業典禮 期勉後進：堅持「不要失去方向感」

參謀總長梅家樹今日上午赴高雄鳳山主持中正預校畢業典禮，為國、高中部畢業生代表頒發畢業證書，並勉勵畢業生不斷努力、成長，終有一刻會獲得回報。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕畢業季陸續到來，軍校生當然也不例外。作為軍官前期搖籃的中正預校，也於今（13）日上午舉行畢業典禮，並由參謀總長梅家樹上將赴高雄親自主持，他勉勵各位畢業生不斷努力、成長，終有一刻會獲得回報，而人生的選擇不一定完美，但要願意承擔與修正錯誤，更不要喪失方向感；他也引述了李安與賈伯斯的人生故事來勉勵畢業生們。

參謀總長梅家樹今日上午赴高雄鳳山主持中正預校畢業典禮，為國、高中部畢業生代表頒發畢業證書，以及頒發成績績優學生獎狀，恭賀他們順利完成學業，邁向人生下一個里程碑。

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梅家樹致詞時特別分享，自身從預校畢業，到就讀官校，以及下部隊任官之後的軍旅經驗，磨練沒有標準答案，過程中「可能會改變方向，但不要失去方向感。」（軍聞社提供）

梅家樹致詞時特別分享，自身從預校畢業，到就讀官校，以及下部隊任官之後的軍旅經驗，他表示，過程中自己也曾有過忐忑不安，對於過程中的磨練也沒有標準答案，但是他相信，只要願意繼續走，過程中「可能會改變方向，但不要失去方向感。」終究可以找到自己的方向。

他強調，未來就是一連串面臨抉擇的過程，選擇不一定總是完美，只要願意承擔與修正錯誤，人生就會一步一步走得更穩。

參謀總長梅家樹祝賀畢業生並握手致意。（軍聞社提供）

另外，他還分享了知名導演李安，以及蘋果公司創辦人賈伯斯的人生故事。他指出，我們無法預先把人生的各個節點連接起來，只有我們在回顧的時候，才能清楚地瞭解他們的意義。而當畢業生畢業時，不會知道未來的節點有哪些，但所有的經歷與努力，會在人生某一個特定時刻得到回報，並且不斷滋養、前進，包含從預校、官校畢業、下部隊任官、以及到基層部隊歷練都是如此，這些過程都會潛移默化，使人成長。

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