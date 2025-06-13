海鯤號後續艦首批2艘完成簽約 待海測通過才能「開工」

國造「海鯤號」潛艦即將進入海上測試（SAT）。（資料照，台船提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國造潛艦「海鯤號」首批2艘後續艦近日傳已簽約開工。知情人士今（13）日向本報證實，第一批2艘後續艦已經依採購程序規定完成簽約，不過，目前海鯤號後續艦預算仍被立法院凍結，解凍條件之一是必須等待原型艦海上測試（SAT）通過後始得動支，因此尚未開工。

為強化海疆防衛戰力及國防自主，國防部透過「潛艦國造」案籌獲國造原型艦「海鯤號」，目前泊港測試（HAT）正進入最後備便階段，即將開始海上測試（SAT），力拚11月交付海軍。

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有媒體報導，得標廠商台船海鯤號後續艦5月已開工，帶動該廠5月營收直升單月歷史新高。知情人士今天受訪證實，首批後續艦2艘確實已依採購程序完成簽約，不過還得等原型艦通過海測，才能夠動支預算開工。

據了解，立法院今年表決通過的國防預算中，在野黨提案凍結有關國造潛艦後續艦預算50％、約10億元，須待原型艦「海鯤號」完成海測，並向立法院會提出專案報告後，始得動支。

國防部長顧立雄日前接受本報專訪說明，海鯤號泊港測試（HAT）即將備便，會在確保安全無虞後進行海測，後續艦將採「232」，即2艘先期設計、3艘量產、2艘最佳化方式籌建。

顧立雄說，後續艦將依原型艦測試經驗及使用者回饋，朝5大面向精進設計，包括「操作便利性」、「自動化系統整合」、「靜音降噪性能」、「裝備管系布局」、「艙內空間配置」等，目的是提升後續艦的作戰效能與維保效益。

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