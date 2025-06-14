「海鯤號」潛艦系統整合難度高 後續艦首批2艘「小改款」已簽約

軍方人士說，「海鯤號」是原型艦，內有來自各國的系統及設備，系統整合工程難度相當高，開頭的確很困難，克服了這關之後，後續艦分三批來建造就會變的順利，速度也會加快。圖為國造潛艦原型艦「海鯤號」。（資料照，台船提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國造潛艦原型艦「海鯤號」現正進行各項測試作業，軍方對是否已進入SAT的海測階段晦莫如深，但強調今年11月的交艦期程並未改變。軍方人士今天說，「海鯤號」是原型艦，內有來自各國的系統及設備，系統整合工程難度相當高，開頭的確很困難，克服了這關之後，後續艦分三批來建造就會變的順利，速度也會加快。

國造潛艦後續艦是以「2+3+2」方式的三階段來建造，即2艘先期設計、3艘量產、2艘最佳化方式籌建。第一批2艘後續艦，海軍已經依採購程序規定與台船完成簽約，但他表示，由於「海鯤號」後續艦預算仍被立法院凍結，解凍條件是必須等待原型艦海上測試（SAT）通過後，經立法院院會同意後始得動支，因此儘管已經簽約，但只是先將料件丶機具與人力先行備便，待立院同解凍預算後，即可立即開工。

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據了解，原型艦「海鯤號」在設計時期，就經過多次的構型變動，即便是在進入HAT泊港測試，也出現許多的瑕疵與缺點，進入SAT海測階段同樣會面許多缺失等待改進優化，軍方與台船公司一一進行修正與調整，也因此，後續艦首批的2艘艦，將會是「小改款」版本丶先期優化後的「海鯤號」。

國防部長顧立雄日前接受本報專訪時表示，為強化潛艦整體力丶精進系統整合效能，潛艦除配備MK-48重型魚雷外，也會籌獲潛射反艦飛彈，確保潛艦戰力與國際先進技術接軌。圖為現役劍龍級潛艦發射潛射魚叉飛彈，飛彈發射破水升空的瞬間畫面。（資料照，翻攝自海軍隊史館）

國防部長顧立雄日前接受本報專訪時表示，為強化潛艦整體力丶精進系統整合效能，國造潛艦除配備MK-48重型魚雷外，也會籌獲潛射反艦飛彈，確保潛艦戰力與國際先進技術接軌。相關人士說，軍方內部評估，我國計畫採購的潛射反艦飛彈，將以新型號的潛射魚叉飛彈為優先，但也不排除其他軍工公司生產的潛射反艦飛彈。

在需求數量上，軍方人士說，國造潛艦規劃為8艘，加上2艘經過戰鬥系統提升的劍龍級潛艦，潛艦部隊合計有10艘現代化戰力的潛艦，除了都會配備美製MK-48重型魚雷之外，劍龍級潛艦已配備有稍早型號的潛射魚叉飛彈，軍方將會採購新型號的潛射魚叉飛彈，配備在8艘海鯤級國造潛艦上，包括潛艦攜行量及庫儲補給規劃，未來將採購新型號潛射魚叉飛彈的數量，至少在100枚以上。

國造潛艦後續艦是以「2+3+2」方式的三階段來建造。第一批2艘後續艦，海軍已經依採購程序規定與台船完成簽約。圖為「海鯤號」潛艦。（資料照，台船提供）

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