川普閱兵前夕 眾矽谷高管宣誓加入陸軍「當中校」

陸軍參謀長蘭迪·A·喬治將軍13日舉行陸軍第201分隊：陸軍高管創新團（EIC）的授銜儀式上，並主持四名新晉陸軍中校的就職宣誓儀式。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍建軍250週年慶典適逢美國總統川普79歲生日，美國將於美東時間14日舉行閱兵儀式。就在閱兵前夕，矽谷眾高管包含Palantir技術長、OpenAI首席產品官、Meta技術長等，都宣誓加入美國陸軍的新創單位「第201分遣隊」（Detachment 201），以預備役「中校」階任主管職。

著名AI軟體技術公司帕蘭泰爾（Palantir）承接大量美國國防部業務，其技術長Shyam Sankar昨日於X宣佈，他將加入陸軍後備部隊新成立的「第201分遣隊」、「行政創新兵團」中擔任預備役中校。與他一同接受委任的，還包含OpenAI的首席產品官Kevin Weil、Meta的技術長Andrew “Boz” Bosworth，以及前OpenAI的首席研究官、Palantir Technologies 的工程總監 Bob McGrew。

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Today I’m joining the Army Reserve, alongside some of the titans of the tech world: @boztank, @kevinweil, and @bobmcgrewai.



Our mission: help the Army transform for future missions and adopt bleeding-edge tech.



America wins when we unite the dynamism of American innovation… — Shyam Sankar （@ssankar） June 13, 2025

根據官方聲明，「第201分遣隊」的目標是招募高級科技高管，作為軍隊的顧問，參與針對性的項目，幫助提供快速且可擴展的技術解決方案，以應對複雜的問題。這一政策被視為美國陸軍轉型計劃的一部分，使軍隊更精簡、更智能、更具致命性。

在社群媒體上，Meta的技術長Bosworth提到他們的單位名稱「201」可能是對HTTP代碼201的暗示，該代碼用於創建資源，這讓這個單位顯得格外有趣。

相關報導指出，他們每年需報到至少120小時，並可遠端作業，無需通過基本訓練。

Palantir主要業務是協助政府和企業整理分析大量數據，以識別複雜模式並構建可用來改進營運的詳細情報。美國政府是該公司最大客戶，包括中情局、國安局、武裝部隊和警方，各機構都部署它的系統，以便追蹤恐怖分子、阻止駭客、驅逐非法移民，並起訴金融詐欺犯；OpenAI去年則同意，將和國防科技新創公司Anduril Industries 合作，將自己的技術納入美軍所使用對抗無人機攻擊的系統之中。

圖左為Palantir技術長Shyam Sankar（圖取自DVIDS）

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