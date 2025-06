川普閱兵前夕 眾矽谷高管宣誓加入陸軍「當中校」

陸軍參謀長蘭迪·A·喬治將軍13日舉行陸軍第201分隊:陸軍高管創新團(EIC)的授銜儀式上,並主持四名新晉陸軍中校的就職宣誓儀式。(圖取自DVIDS)

〔記者吳哲宇/綜合報導〕美國陸軍建軍250週年慶典適逢美國總統川普79歲生日,美國將於美東時間14日舉行閱兵儀式。就在閱兵前夕,矽谷眾高管包含Palantir技術長、OpenAI首席產品官、Meta技術長等,都宣誓加入美國陸軍的新創單位「第201分遣隊」(Detachment 201),以預備役「中校」階任主管職。

著名AI軟體技術公司帕蘭泰爾(Palantir)承接大量美國國防部業務,其技術長Shyam Sankar昨日於X宣佈,他將加入陸軍後備部隊新成立的「第201分遣隊」、「行政創新兵團」中擔任預備役中校。與他一同接受委任的,還包含OpenAI的首席產品官Kevin Weil、Meta的技術長Andrew “Boz” Bosworth,以及前OpenAI的首席研究官、Palantir Technologies 的工程總監 Bob McGrew。

Today I’m joining the Army Reserve, alongside some of the titans of the tech world: @boztank, @kevinweil, and @bobmcgrewai.



Our mission: help the Army transform for future missions and adopt bleeding-edge tech.



America wins when we unite the dynamism of American innovation…