國防祕辛》台海偵巡空中遭遇 IDF飛官劉峯瑜記錄共軍蘇愷戰機服役

今（2025）年投入國軍春節加強戰備操演、實施緊急起飛任務演練的IDF戰機，隸屬空軍第三戰術戰鬥機聯隊。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕中國解放軍近年快速部署新式戰機，台海空優已大幅向中方傾斜，令不少退役的飛官懷念起，以往曾到中國大陸沿海「威力偵巡」任務的年代，而台海空優轉變的開始，就要從共軍開始獲得俄製重型的蘇愷戰機為關鍵轉折點。

中國為強化解放軍空軍戰力，要將其戰鬥機隊由原本的中型丶輕型戰機的結構，轉變為重型丶中型丶輕型均具的戰鬥機武力結構，在90年代計畫性的向俄羅斯引進蘇愷系列重型戰機，中國解放軍空軍在1998年與俄方簽訂轉移生產線協議前，就先簽署購買48架的合約，其中36架為蘇愷-27SK，12架為蘇愷-27UBK， 1999年12月又簽署了後續合約，增購28架蘇愷-27UBK。

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儘管中俄雙方的蘇愷戰機採購及交貨已在進行中，但對我國空軍而言，共軍的蘇愷戰機何時服役丶加入其戰備行列，同時要研擬因應策略，相關情報的獲得及進度，這些都是我國情報及空軍觀察的重點。軍方不同的情報單位都陸續稱已掌握共軍蘇愷戰機服役的資料，但就是還沒有被正式確認。

退役空軍中將劉峯瑜（左），當年在擔任IDF部隊第一線飛官時，曾在偵巡任務時，首度正面遭遇共軍新接收的蘇愷27型戰機。圖為劉峯瑜在2018年晉任中將並擔任參謀本部通信電子資訊參謀次長，由時任參謀總長李喜明（右）監誓履新。（資料照，軍聞社提供）

關鍵的一天出現了。退役的空軍將領回憶說，前空軍副司令丶現任國防安全研究院代執行長劉峯瑜中將，是位資深的IDF飛行員，劉峯瑜當年在IDF戰機聯隊擔任飛官時，在某次的例行空中偵巡任務時，遠遠的就掌握到共軍一架新型戰機的身影，等到雙方戰機接近遭遇的距離時，讓劉峯瑜嚇了一跳，因為他以目視就可確認這架共軍戰機，就是俄製的蘇愷戰機，劉峯瑜立即記錄下來這關鍵的一刻，因為空中遭遇蘇愷戰機，代表確認蘇愷戰機已在共軍空軍戰鬥機部隊服役了。

退役空軍將領回憶說，當天飛行任務結束丶返回基地後，劉峯瑜立即將他在空中遭遇蘇愷戰機的過程，完整的向上級回報，這項重要情資獲得國防部丶空軍總部的肯定，過沒幾天，國防部情報次長室就發下來3萬元的獎金，而時任國防部情報次長，就是後來擔任國防部長的馮世寬。

共軍其後不只是採購俄製蘇愷系列戰機，也獲俄方蘇愷-27SK技術，在中國自行量產殲11-A型戰機，其後也陸續研製殲11-B丶殲15，以及加速換裝掛彈量大丶航程更遠的殲16丶殲20等各型戰機，強化各戰區制空作戰丶精準打擊等能力。

我國空軍相形之下，目前仍以性能提升的F-16V（BLK20）丶IDF戰機為主力，幻象戰機則是部分系統更新，新購F-16V（BLK70） 交機運抵台灣服役還要再等一下，台海空域的作戰環境又已出現重大的轉變，在台海空優大幅向共軍傾斜的情形下，國防部及空軍應加速籌獲下一代戰機計畫，以期有效維護台海安全。

共機持續侵擾我國空域，圖為國防部發佈偵獲的蘇愷30型共機。（資料照，國防部提供）

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