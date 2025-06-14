赫格賽斯不否認有入侵巴拿馬和格陵蘭計畫 巴國馬上移除華為電信塔

美國要協助巴拿馬抗中，隔日國防部長赫格賽斯卻未否認有入侵格陵蘭和巴拿馬的計畫，引發國會嘩然。（美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普以關稅等手段為籌碼，對世界各國威逼利誘，並未放棄奪取格陵蘭和巴拿馬，甚至意圖讓加拿大成為美國一州，各國因此急於和美國合作，巴拿馬也宣佈移除境內華為電信塔。但即便如此，美國防部長赫格賽斯在國會聽證會上被議員逼問是否有奪取格陵蘭和巴拿馬計畫時，他僅說國防部正為任何特定的突發事件制定計劃。

《星條旗報》以赫格賽斯並未否認武力計畫為題報導，指出他12日在眾議院軍事委員會的聽證會上，被議員問及五角大樓是否有武力奪取格陵蘭島和巴拿馬的計劃，他稱國防部正在為任何特定的突發事件制定計劃，並未正面回應。

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報導指出，這馬上引起兩黨議員警覺，答詢很快地變成要赫格賽斯回答「是」或「否」，部分民主黨人甚至要求辭職。赫格賽斯表示，國防部的工作僅是制定工作計畫，他很慶幸國防部從事的是規劃業務，且美國人民也會希望國防部為任何特定突發事件制定計畫。

赫格賽斯本人則期待與格陵蘭合作，確保其免受潛在威脅。

不過，美國駐巴拿馬大使館則於11日宣布，為協助2月宣告退出中共「一帶一路」的巴拿馬政府強化國家安全，雙方將合作移除巴拿馬境內13座由中國大陸「華為」設置的電信塔，改採使用美方技術的電信設施，對抗來自中共的「惡意影響」。

綜合外媒報導，這項價值800萬美元（約新臺幣2.3億元）的電信塔更換計畫，將由美國政府與巴拿馬公共安全部共同執行，內容包含更換巴拿馬13個戰略據點的「華為」設備，改用美國技術支援的設施，同時規劃將在4個省新建9座電信塔，以擴大全國通訊覆蓋範圍，預計2年內完成。

美國駐巴拿馬大使館表示，美政府正和區域夥伴密切合作，積極打擊犯罪、保護美國公民，並防範中共帶來的國安威脅，強調此舉將令巴拿馬安全部門能夠自行控管通訊系統，進而鞏固美巴雙邊關係，強化共同安全；也有助提升打擊包含毒品、武器與人口走私等跨國犯罪能力，以及其他威脅區域穩定的組織犯罪活動。

值得注意的是，巴拿馬市議會4月底批准一項新規定，未來該市所用的電信設備技術軟硬體，僅能向《布達佩斯公約》簽署國採購。該公約是全球第一個建立的跨國法律平臺，旨在共同打擊國際網路犯罪和網路滲透攻擊行為，而中共未簽署。

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