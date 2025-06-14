Link-22系統列入新一波軍購特別預算 「強弓飛彈」115年度起生產

能強力攔截敵方飛彈丶攔截高度可達到70公里，代號「強弓專案」的「天弓四型」飛彈系統，預計將列在國防部115年度預算計畫項目之內。圖為弓三飛彈發射畫面。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕政府高層人士今天指出，為建構新一代的國軍指揮管制系統，以及強化國防靭性丶具備數量足夠的不對稱作戰相關裝備，國防部規劃在今年8月下旬提出新一波的特別預算，除了以美國最新對台軍售丶商售的軍事武器裝備為主體，功能更為強大的指揮丶管制系統也將列入。此外，各項外購丶國造的攻擊型無人機與無人艇，相關籌購的預算也將列入新一波的特別預算之內。

對於新型的國軍指揮管制系統，軍方人士說，現役的「迅安系統」已用了十餘年，在台海情勢瞬息萬變的今天來看，「迅安系統」已經不夠新丶不夠好用，三軍作戰數據未能整合的問題也未能獲得解決。國防部先前曾表明，美國將協助台灣取得北約Link-22數據鏈系統技術，Link-22是以Link-16為基礎開發升級系統，具大幅提升超地平線連網、強化抗干擾能力等優勢，更重要的是可以真正與美方連網鏈結，形成共同作戰圖像。

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至於強化國防靭性丶不對稱作戰特別預算的額度，先前傳出的是3000億至5000億之間，政府高層人士並未說死，並稱還有些武器系統還在持續向美爭取溝通中，因此特別預算額度還有調整的空間。

Link-22或同等級的數據鏈系統技術，可能會是國防部新一波特別預算的重點項目。前五角大廈官員胡振東曾指出，「Link-22」系統比台灣現役「Link-16」系統先進，若台海有戰事，不只美國援助台灣，使用「Link-22」系統的英國、澳洲等國，也可能以共享情資等方式，與我國建立更寬廣的夥伴合作契機。（取自Link-22官方網站）

他並且表示，目前執行中的「海空戰力發展特別預算」，萬劍彈項目已經執行完畢結案，雄昇飛彈系統及無人攻擊載具項目今年將會結束，雄風系列飛彈的量產丶陸射劍二及天弓三型飛彈量產案則是到115年底結束，屆時會有部分飛彈的持續生產計畫，以及新型飛彈的批量生產，會改為以國防部年度預算計畫的型態呈現。

這位政府高層人士說，列在「海空戰力發展特別預算」項目之一的增程型雄三飛彈，因為在特別預算執行期間已可完成一定數量的量產任務，但後續仍有持續生產的必要，因此會轉移到國防部年度預算計畫項目之內繼續交付生產，而能強力攔截敵方飛彈丶攔截高度可達到70公里，代號「強弓專案」的「天弓四型」飛彈系統，預計也將列在國防部年度預算計畫項目之內。

中科院是以「強弓專案」為名研發兩款增程型天弓三型飛彈，「強弓一型」（天弓四型）為反飛彈型，目標將攔截高度達到70公里，超越美製愛國者三型飛彈的攔截高度，能在更高的空域就能攔截摧毀來襲飛彈的作用，而「強弓二型」飛彈則有兩個衍生型，A型彈目標攔截高度100公里，達到與美國薩德反飛彈系統同樣的攔截高度，B型彈為傳聞中的新型地對地彈道飛彈，射程估計可達1000公里。

軍方人士說，現役的「迅安系統」已用了十餘年，在台海情勢瞬息萬變的今天來看，「迅安系統」已經不夠新丶不夠好用，三軍作戰數據未能整合的問題也未能獲得解決。（圖：取自中科院網站）

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