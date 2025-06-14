中科院新版「快奇」無人艇曝光 8月精準射擊操演實彈攻擊驗證

軍事迷李忠衛在蘇澳拍攝到一艘新型無人艇停泊的畫面。具有流線型外觀以深藍及白色塗裝，研判是使用低軌衛星的美系軍事平板天線的「快奇x黑潮」無人攻擊艇。（圖：李忠衛授權提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院邀集國內外廠商，在本月17丶18兩天於蘇澳海域進行無人艇性能測試，而中科院本身的「快奇」攻擊型無人艇，軍方也規劃將在今年8月舉行的海空精準彈藥射擊操演中，增列攻擊型無人艇的實彈作戰驗證。軍方官員今天指出，無人艇實彈作戰驗證這一關相當關鍵，順利通過的就可列入國軍新一波軍購特別預算項目之內，明年就可進入量產階段。

根據相關單位規劃，這次的無人艇公開性能測試及展示活動，將在6月17日、18日於蘇澳近海舉行，藉此廣邀國內、外造船、控制器與通訊廠商等共同參與。據統計，參加無人艇公開展示的廠商共有13家，其中有5家美國廠商，以及包括中科院在內的8家國內廠商。其中，龍德、碳基、雷虎、哥倫等4家廠商，將在「動態展示」階段秀出無人艇導引操控、自主航行、高速行駛、影像目獲與目標鎖定能力，盼作為廠商技術水準評估、規格優化的參考依據。

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軍事迷李忠衛拍攝到一艘新型無人艇在蘇澳停泊的畫面。這艘使用美系Kymeta平板天線的攻擊型無人艇，在下週正式展開的水面無人載具性能測試的「比武大賽」前，這艘外觀以深藍及白色塗裝的無人艇，於宜蘭蘇澳正式亮相。

李忠衛表示，有關使用低軌衛星的美系軍事平板天線的「快奇x黑潮」無人攻擊艇，使用美系平板天線的資料，網路上已可找到。 趁著「比武大賽」的前夕，以及各家「比武」的攻擊無人艇的詳細資料陸續公布下，神秘的「快奇x黑潮」的相關資訊，也會陸續曝光。看來，這場下週的「比武大賽」，尤其是「龍與虎」的對決，會相當精彩吧。

中科院版「快奇」無人艇（灰色艇身）日前航經「海鵠2號」（橘色艇身）返港。（資料照，李忠衛授權提供）

熟悉攻擊型無人艇的相關人士說，這艘曝光的「快奇x黑潮」無人攻擊艇，構型與「中科院版本」的快奇無人艇相近，但顏色與艇上的裝備略有不同，應該是龍德造船廠的「龍德版」快奇艇。

他進一步指出，6月17日、18日是國內外廠商無人艇的性能測試及展示，接下來更關鍵的測試，就是要進行載有炸藥的攻擊型無人艇的實戰驗證，以此驗證攻擊型無人艇是否具有突穿敵方干擾及防衛攻擊的狀況下，能夠有效的對敵方中大型艦艇進行攻擊。

據了解，軍方原擬在今年7月舉行的漢光演習中進行攻擊型無人艇的作戰驗證，但因為漢光演習的相關項目已經確定，難以再插入攻擊型無人艇的作戰驗證項目，比較好的安排，將是在8月舉的海空精準彈藥射擊操演中，加入攻擊型無人艇作戰驗證。

雷虎科技的「SeaShark 800」將參與無人艇動態展示。（資料照，雷虎提供）

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