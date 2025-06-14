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【影】潛艦海鯤號啟動海測？高雄港區內自主動力航行畫面曝光
今天下午海鯤號駛離台船92號碼頭，用自主動力在高雄港海域內繞行，下午4點結束海域管制，海鯤號再回台船碼頭停靠。（圖：IDF經國號粉專授權提供）
〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號何時海測，引發外界議論，但今天下午海鯤號駛離台船92號碼頭，用自主動力在高雄港海域內繞行，下午4點結束海域管制，海鯤號再回台船碼頭停靠。
資料顯示，台船向高雄港務分公司申請今天下午1點至4點，海鯤號從台船船塢至高雄港二港口迴船池海域進行港測，預計繞行3趟測試，高雄港信號台就該海域進行局部海域動態管控，現場有警艇及台船工作船戒護管控。
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臉書粉專「IDF 經國號」發文強調，「中華民國海軍SS-711海鯤號潛艦首次離開台船碼頭，在高雄港內以自主動力浮航測試，旁邊無拖船」，配上清晰的照片，吸引網友眾多網友留言「讚聲」、高喊「加油」。
不過，因為鄰近海域的所有船隻全部被管制，禁止行經該海域，船員更不得回到自己的船上，且禁止拍照，也引發部分抱怨。
海鯤號潛艦今天駛離台船92號碼頭，用自主動力在高雄港海域內繞行。（圖：IDF經國號粉專授權提供）