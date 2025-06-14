出動！民眾目擊「海鯤號」高雄港浮航 知情人士：泊港測試最後階段

國造潛艦原型艦「海鯤號」14日被目擊以自主動力在高雄港海域內繞行，知情人士證實是動力相關系統測試，已進入泊港測試最後階段。（圖：IDF經國號粉專授權提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國造潛艦原型艦「海鯤號」今（14）日被目擊駛離台船92號碼頭，在高雄港海域內浮航繞行。知情人士證實，本次浮航是進行動力與相關系統測試，目前已進入最後階段的泊港測試（HAT），若一切順利，將出港進行海上測試（SAT）。

據本報報導，資料顯示台船向高雄港務分公司申請今天下午1點至4點，海鯤號從台船船塢至高雄港二港口迴船池海域進行港測，預計繞行3趟測試，高雄港信號台就該海域進行局部海域動態管控，現場有警艇及台船工作船戒護管控，動態也被民眾現場直擊，舷號711清晰可見。

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知情人士證實，海鯤號今日港內浮航，主要是進行動力與相關系統測試，目前已進入泊港測試最後階段，若一切順利，後續將駛出高雄港接續進行海上測試。

據了解，海鯤號原預定4月海上測試延宕至今，不過，海軍司令部參謀長邱俊榮中將上月強調，海鯤號已進入HAT最後確認階段，當所有安全條件都備便後進行SAT，11月交艦的目標不變。

國防部長顧立雄日前接受本報專訪強調，海鯤號泊港測試（HAT）即將備便，會在確保安全無虞後進行海測。他日前也在接受媒體聯訪時強調，沒有所謂「急著出海」的時間表，僅以安全為首要考量。

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