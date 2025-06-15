美軍閱兵》美國陸軍250周年大閱兵 川普79歲生日親校部隊

美國總統川普（中）出席閱兵儀式。（彭博）

曾德峰／核稿編輯

陸軍士兵身著獨立戰爭時期軍裝。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府14日舉行閱兵儀式，慶祝美國陸軍建軍250週年，近7000名軍人、軍車在華府遊行，軍機也飛越華府上空。美國陸軍士兵依照陸軍歷史中各個時代裝扮，展現美國陸軍建軍250週年以來的演變，此次也是美國自1991年以來首次舉行閱兵。

陸軍士兵身著南北戰爭時期軍裝。（路透）

綜合外媒報導，當川普和第一夫人梅蘭妮亞抵達現場時，閱兵現場掌聲如雷，現場響起了21響禮炮，而14日適逢川普79歲生日，觀禮人群也開始為川普唱生日快樂歌。此外包括副總統范斯（J.D. Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等人均出席閱兵。

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陸軍士兵身著一次世界大戰時期軍裝。（彭博）

美國陸軍士兵正沿著華府的憲法大道（Constitution Avenue）前進，士兵身穿美國陸軍在不同時期的制服與裝備，從獨立戰爭、南北戰爭、第一次世界大戰、二次世界大戰、越戰、波灣戰爭、全球反恐戰爭到現代裝備，展現了美國陸軍歷史上的不同時期的演進。而在閱兵式的尾聲，川普也為250名新兵或重新入伍的士兵舉行宣誓儀式，象徵美國陸軍與未來的連結。

陸軍士兵身著二次世界大戰時期軍裝。（彭博）

一名美國官員向《路透》透露，此次閱兵花費約落在2500萬美元（新台幣7億3850萬元）至4500萬元（新台幣13億2930萬元）費用包括閱兵式相關支出、軍備運輸以及部隊食宿費用。

陸軍士兵身著波灣戰爭時期軍裝。（法新社）

川普為新兵舉行宣誓儀式。（美聯社）

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