中國軍事假新聞大外宣 稱殲20垂直起降遭法媒打臉

中共近日發動一波軍事大外宣，聲稱殲-20戰鬥機可「垂直起降」。法媒13日查核直指畫面為AI生成的動畫。圖為去年11月中國珠海航展中殲-20戰機飛行表演。（路透資料照）

〔中央社〕中共近日發動一波軍事大外宣，聲稱殲-20戰鬥機可「垂直起降」。然法媒13日查核直指畫面為AI生成的動畫。法媒指出，假新聞已成了中國戰機宣傳戰場的一部分，透過詆毀或吹捧，展現自身軍備能力優於對手。

中共對於中國人民解放軍空軍第五代殲-20戰鬥機的宣傳不遺餘力，即使透過虛假資訊也在所不惜。

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一段觀看次數達數十萬的影片3日聲稱殲-20在成都完成新壯舉。這則貼文稱殲-20能在「無需跑道」的情況下「垂直起降」，這項技術對於轟炸地面基礎設施或降落在小型航空母艦上來說相當珍貴。

多位中國共產黨高官同一時間分享了同一則影音畫面，包括中國駐英國貝爾法斯特（Belfast）總領事張美芳。畫面來源一致，均來自中國平台「快手」上評論國際與軍事新聞的帳號「小爽說」。

中國官方媒體並無報導這項壯舉，但也從未針對廣傳的畫面與消息進行證實或闢謠。

據法國電視一台（TF1）事實查核平台13日的報導指出，這段目前無法找到原創者的影片在「快手」已累積數十萬點讚。然而法媒表示，所有跡象都表明，這是一段經過篡改的影片，是人工智慧（AI）生成的結果。

首先，畫面飛機起飛的序列明顯違反物理定律。如果垂直起飛真的存在，例如美國F-35戰鬥機的部分版本，那麼F-35戰機使用的技術，與這個影片所展現的完全不符。

一位軍事專家向法國電視一台指出，「這需要渦輪噴射朝向地面，但畫面卻不是這樣」。

另一位曾擔任勒布爾熱（Le Bourget）空軍基地飛行指揮官、擁有20多年軍事飛行經驗的飛行員證實了這項分析。

影片中展示的「從懸浮到向前起飛的過渡並不符合現實」，且「過渡過程也太靠近地面，難以令人信服」。此外，儘管影片品質不佳，但顯然「飛機下方沒有熱氣，也沒有肉眼可見的氣流」。

這位前軍機飛行員指出至少兩點不合理之處。首先，是戰機起飛時周圍的環境。戰機附近有好幾架飛機，「這不利於垂直起飛」。

第二點，網路上有數支殲-20起飛的其他影片，其中包括兩年前中國官媒播出的畫面，都可證明，「從技術而言，殲-20不具備垂直起飛的能力」。

為了解釋為何6月初會有多位中國高官分享的殲-20垂直起飛畫面，法國電視一台循線追蹤，找到了原始素材，那是一張於2024年珠海航展上的照片，之後再經過人工智慧生成動畫。

第2位軍方人士強調，證據之一就是在起飛時，畫面的戰機「只有一座渦輪噴射」，然而這種型號應該有兩座，這是人工智慧動畫生成的典型錯誤之一。

假訊息近來也成了中國戰機大外宣的一部分。除了吹捧自家戰機，中國共產黨員近幾個月來詆毀敵方飛機的作戰，對象包含法國的飆風戰機（Rafale）。

自從一架出售給印度的法國飆風戰機在印度對巴基斯坦和喀什米爾地區展開「辛多爾行動」（Operation Sindoor）中失事的消息傳開後，詆毀這架法國代表性戰機的言論便在社群媒體上激增。

中國平台大批網紅、軍事分析師對飆風戰機大肆嘲諷，其中包括長期宣揚中國軍方的知名帳號「東北進修」，便用諷刺言論稱巴基斯坦戰機更好，搭配飆風被中國製殲10炸哭的表情符號。

中國馬上利用印度的這一損失，一位軍方高層向法國一台說道：「一方面是為了強化中巴軍事關係；另一方面則是為了宣傳中國在國防工業方面贏了法國。」

一位消息靈通人士稱，中國這項策略在軍備市場和資訊戰上都奏效，甚至推進了北京在飛機出口領域的優勢。

但據了解，法國飆風戰機的地位未受太大影響。世界軍備市場向來就是分成美國與俄羅斯兩大陣營，中國目前將自己的出口對象定為兩者的空白處，也就是新興國家。

然而，詆毀法國戰機的網軍行動沒有撼動印尼、阿拉伯聯合大公國、埃及等新興國家，他們現在都還是飆風的忠實客戶。

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