美軍閱兵》學長好！美二戰「雪曼」戰車現蹤 量產近5萬輛成傳奇

M4「雪曼」戰車現身美國陸軍閱兵儀式，美軍一共量產4萬8000輛雪曼戰車，是戰功彪炳的裝甲車輛。（法新社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普14日於華府主持閱兵儀式，除了各式主戰裝備、無人載具輪番亮相，在第二次世界大戰中屢創戰功的M4「雪曼」戰車，也在這次閱兵儀式當中現身。雖然「雪曼」性能不如同期的德軍「虎I式」、「豹式」，但卻有著高機動性、可大量生產等優點，共計量產了4萬8000輛，成為美軍二戰最具象徵性的主戰儎台。

美國陸軍14日舉行成立250周年紀念閱兵儀式，共計超過6000名官兵參與，當天也是川普79歲生日。美軍官兵身著18世紀獨立戰爭迄今的裝束，象徵時代演變與傳承，包括M1主力戰車、M2裝步戰鬥車、「海馬士」多管火箭發射車、M109A7自走砲，以及象徵未來兵力發展的無人機、機械狗等裝備，輪番通過典禮會場，川普則以舉手禮致意。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，這次的閱兵也散發著復古風味，美國陸軍特地安排二戰時期的M4「雪曼」戰車參與典禮，戰車上的官兵同樣身著二戰時期服裝，以「老前輩」之姿與「小老弟們」打招呼。

M4「雪曼」戰車以75公厘或76公厘戰車砲為主要武器，在二戰時期相當活躍。（路透社）M4「雪曼」戰車是美國1940年代研發的中型戰車，當時第二次世界大戰已經爆發，但戰火尚未波及美國，這款以美國內戰北軍將領雪曼（William Sherman）為名的戰車，直到1942年才正式上陣，不僅是美國陸軍、陸戰隊相當倚重的裝甲車輛，也提供給我國、大英國協等同盟國官兵操作，對抗軸心國的入侵。

若單以性能論，「雪曼」戰車並不算出色，其搭載75公厘或76公厘戰車砲，火力劣於德軍「虎I式」重型戰車的88公厘主砲，62公厘厚的裝甲也比「虎I式」，甚至是「豹式」中型戰車遜色。另外，雪曼戰車的衍生型眾多，導致零組件規格雜亂、後勤維保難度較高。

不過，雪曼戰車在戰場上的機動性高、砲塔旋轉速度快，若與「虎I式」戰車對抗，可靈活地繞行至對手裝甲較薄弱之處予以痛擊，且雪曼戰車的產量相當大，光是1941年至1945年間，美國就量產了4萬8000輛雪曼戰車，這個數字遠高於德國的三式、四式與豹式中型戰車，以及「虎I式」重型戰車的加總，也是美國不可或缺的二戰功臣之一。



美軍M4高速履帶牽引車，主要用於拖曳火砲等裝備。（法新社）除了雪曼戰車之外，在二戰時期活躍於地面戰場的M4高速履帶牽引車，以及量產1萬5000架、揚威戰場空域的P-51「野馬」戰鬥機，也在這次的閱兵儀式之中現蹤。美軍1架C-47運輸機與2架P-51戰鬥機在華府上空呼嘯而過。（法新社）







不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法