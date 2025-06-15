美軍閱兵》川普讚賞美國陸軍強大 敵人來犯必將自取滅亡

川普強調，如果威脅美國人民，失敗與滅亡將是必然。（美聯社）

黃其豪／核稿編輯

川普致詞時提到，美國陸軍讓所有美國人感到無比自豪。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府14日舉行閱兵儀式，慶祝美國陸軍建軍250周年，近7000名軍人、軍車在華府遊行，美國總統川普及各政要也出席閱兵。在閱兵儀式尾聲，川普致詞時提到，美國陸軍讓所有美國人感到無比自豪，而在全球衝突頻繁之際，川普在致詞時也強調，如果威脅美國人民，失敗與滅亡將是必然。

綜合外媒報導，川普致詞時對現場美國陸軍士兵表示：「陸軍讓我們獲得自由，你們讓我們變得強大，今晚你們讓所有美國人都感到無比驕傲。」川普提到此次閱兵參演的士兵、軍車、直升機以及飛機，盛讚士兵與軍備的「壯麗演出」，川普說：「對於每一代穿上軍裝的戰士們，我們的心靈充滿感激之情。」川普說：「其他國家都慶祝自己的勝利，美國也該慶祝了，這就是我們今晚所做的。」

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川普提到，美國陸軍曾用刺刀刺入邪惡帝國的心臟，把邪惡暴君的野心輾碎在美軍戰車的履帶下，美國陸軍表現得如此出色，完成非常多的任務，甚至將「魔鬼」本人打得落荒而逃。

在全球衝突日益增長之際，川普直言：「美國的敵人過去一次又一次地明白，如果你威脅美國人民，我們的士兵就會來找你，你的失敗將無可避免，你的毀滅將無法挽回，你將徹底垮台。」

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