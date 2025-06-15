美軍閱兵》不是只有戰車大砲和飛機 機械狗、無人機現身吸睛

美國陸軍閱兵儀式上，機械狗與官兵一同現身。（路透社）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普14日於華盛頓舉行陸軍250周年閱兵儀式，多款重型戰車、火砲、先進車輛與飛行器現身。值得注意的是，美國陸軍官兵手持在烏俄戰場上展現價值的FPV無人機，可透過人員操作自主移動的四足地面無人載具「機械狗」，伴隨隊伍行進，藉此描繪未來的建軍方向與作戰態樣。

美國陸軍14日於華府舉辦閱兵儀式，慶祝其建軍250周年，這也是美國自1991年以來，睽違20餘年後再度舉辦閱兵。美國陸軍官兵身著18世紀、兩次世界大戰與現代軍裝，象徵時代演變與世代傳承，同時也秀出多款先進戰車、裝甲車、火砲、多管火箭系統與飛行器。川普與第一夫人梅蘭妮亞、副總統范斯、國務卿魯比歐、國防部長赫格塞斯等政要皆出席觀禮。

值得注意的是，美國陸軍這次閱兵之中也可見新型裝備的身影，例如，美國陸軍作戰能力發展司令部（DEVCOM），就展現了四足地面無人載具機械狗，並介紹其可以在一般官兵難以企及的環境，進行偵蒐或多重任務，降低勤務風險。美國陸軍在閱兵儀式展現「機械狗」。（法新社）

從外形研判，美國陸軍展示的機械狗，可能為「幽靈機器人」公司（Ghost Robotics）所研發的產品，其全重51公斤，最高行進時速為11公里，續航力與執勤範圍分別為3小時、10公里，具備防塵、抗雨等耐候能力，酬載能力約10公斤，可視任務需求搭載輕型槍械或感測設備，具有相當大的運用潛能。

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美國陸軍官兵手持小型四軸無人機亮相。（擷取自美國白宮直播影片）另外，烏克蘭月初透過FPV第一人稱視角無人機，對俄羅斯數座空軍基地發動奇襲，摧毀了數十架高價值定翼機。美國陸軍官兵也在閱兵時，手持小型四軸無人機，與輕型戰術車輛一同進到閱兵現場，彰顯著與時俱進的建軍方向。

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