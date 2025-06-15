美軍「神盾」護以色列 驅逐艦、愛國者、薩德聯手打下伊朗彈道飛彈

美國在中東部署的薩德與愛國者等防空系統，在此次協防以色列攔截伊朗飛彈的行動中發揮了關鍵作用。圖為美軍C-17運輸機2019年將薩德（THAAD）飛彈防禦系統發射車運抵以色列空軍基地情形。（法新社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍在中東地區的防空系統與海軍神盾驅逐艦，13日協助以色列成功攔截了伊朗報復以國空襲而發射的多枚彈道飛彈。美國官員透露，為因應區域緊張局勢，美軍正加緊調動包括軍艦在內的軍事資源前往中東，並加強該地區美軍人員與設施防護。

根據《美聯社》報導，美國在中東部署了「愛國者」飛彈防禦系統及「終端高空防禦」（THAAD，又名「薩德」）系統，均具備攔截伊朗彈道飛彈的能力。一名美國官員證實，一艘位於東地中海的美軍驅逐艦，也成功擊落了數枚射向以色列的伊朗飛彈。

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為強化區域防禦，美國海軍已下令具備彈道飛彈防禦能力的驅逐艦「哈德納號」（USS Thomas Hudner），從西地中海駛向東地中海，並指示另一艘驅逐艦前進待命。此外，美軍戰鬥機也在中東上空巡邏保護人員與設施，區域內的空軍基地也已採取額外的安全預防措施。這些匿名官員表示，相關調動是為因應以色列與伊朗衝突可能引發的大規模反應。

美軍核動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）2025年3月2日抵達南韓釜山港。為因應以伊衝突，該航艦目前部署於阿拉伯海，是美軍在中東地區的重要嚇阻力量。（法新社）目前約有4萬名美軍駐紮在中東地區，較常規部署的3萬名有所增加。去年10月因以伊緊張及葉門胡塞（Houthi）組織在紅海的襲擊，駐軍一度高達4萬3千人。美國海軍在中東地區唯一的航艦，為在阿拉伯海的「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）。若有需要，「尼米茲號」（USS Nimitz）航空母艦可從印太地區調派，「喬治華盛頓號」（USS George Washington）航艦剛離開日本港口，也可隨時馳援。

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