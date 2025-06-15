美軍閱兵》川普「閱兵夢」成真！ 全球著名閱兵比一比

美國6月14日在華盛頓特區舉行的陸軍閱兵活動中，美軍士兵從一輛布萊德雷步兵戰鬥車（Bradley Fighting Vehicle）上，向民眾揮手致意。（美聯社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普6月14日迎來79歲生日，同時實現其長期願望，在華盛頓特區舉辦盛大軍事閱兵，藉此紀念美國陸軍250週年。根據《華盛頓郵報》報導，美國雖鮮有此類閱兵，但全球各地軍事閱兵早已司空見慣，川普受2017年法國巴士底日閱兵啟發，誓言打造更壯觀的場面，凸顯美國軍力與國家認同。

美國歷史學家基蘭（David Kieran）指出，美國自第二次世界大戰後，僅於1991年波斯灣戰爭勝利後舉辦過一次大型閱兵，當時美國總統老布希任內，部隊與戰車沿憲法大道遊行，耗資1200萬美元。相較之下，川普此次閱兵動員6600名士兵、150輛各式車輛與50架飛機，耗資估計2500萬至4500萬美元，兼具陸軍紀念與個人生日色彩，引發爭議。

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法國「法蘭西巡邏兵」飛行表演隊的阿爾法教練機（Alpha Jets）於2022年7月14日巴黎巴士底日（Bastille Day）閱兵典禮上，飛越香榭麗舍大道（Champs-Élysées）及凱旋門上空。川普深受法國閱兵啟發，決意在華府舉辦類似盛典。（美聯社）這篇報導列舉，全球各地閱兵各具特色，反映國家故事與價值觀：

●法國：巴士底日閱兵自1880年起成為歐洲最古老、最大的軍事閱兵，動員6500人、200匹馬、219輛車與近百架飛機紀念1789年革命，兼具外交功能，例如，印度總理莫迪2023年受邀觀禮。

●俄羅斯：勝利日閱兵紀念二戰勝利，俄國總統普廷利用其展示軍力，如2025年5月展出「伊斯坎德」（Iskander）飛彈與核武洲際飛彈，強化國際影響力。

●英國：彩旗遊行（Trooping the Colour）逾260年，慶祝君主生日，查爾斯三世2025年閱兵動員1400名士兵與200匹馬，紅箭飛行隊也助陣參與，強調王室形象。

●中國：每十年一次國慶閱兵，2009年動員10萬人，展示軍事與文化主題，如「科學發展」花車。

●北韓：多次閱兵展示洲際飛彈，2023年展出11枚「火星-17」飛彈，領袖金正恩強調無可匹敵的軍力。

●伊朗：神聖防衛週閱兵紀念兩伊戰爭，強調革命後的抵抗精神。

華郵指出，川普閱兵不僅紀念陸軍歷史，更被批評為個人形象展示。民主黨指其耗資龐大（高達4500萬美元，約新台幣13億2929萬元）與政治化，華盛頓市長擔憂戰車損壞街道需1600萬美元修復。反對者發起「不要國王」（No Kings）抗議，遍及全美1800城市，抗議川普政策如移民遣返。支持者則認為閱兵彰顯愛國情懷與軍力，川普稱其「價值遠超成本」。

歷史學家費茲傑羅（David Fitzgerald）表示，閱兵是國家認同的展現，美國過去閱兵多在戰爭勝利後，如1991年波斯灣戰爭。此次閱兵因無明確勝利背景，且與川普生日重疊，引發是否偏離美國傳統的爭論。基蘭強調，美國對軍人的尊重常與戰爭本身分離，閱兵可能加深這種論斷。

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