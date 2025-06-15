防中國偽民船切換「MMSI」突襲 專家：應建立MDA「海域辨識能力」

海巡署「八里艦（CG-606）」近日海上移動識別系統（MMSI）遭冒用，顯示錯誤定位於中國福建港口。（圖截取自「臉書」Taiwan ADIZ粉專）〔記者陳鈺馥／台北報導〕我國「八里艦」疑遭「認知作戰」，其海上移動識別系統（MMSI）被冒用，顯示錯誤定位於中國福建港口。海巡署日前迅速澄清，八里艦停泊於台北港，並未前往福建；軍事專家建議，台灣可建立「海域辨識能力」（MDA），也應發展自主的衛星AIS接收系統，戰時防範中共「假船突擊」與「混淆戰術」。

曾任麥道航太駐台代表、戰爭學院榮譽講座廖宏祥今日表示，中國船隻疑似以偽冒的「MMSI」方式滲透我海域的事件，安全單位回應不外乎一句「這是認知作戰」，但在資訊戰與實體威脅早已交織的時代，這樣的說法過於簡化，甚至有掩蓋實際風險的嫌疑。

廖宏祥指出，「MMSI spoofing」（海上移動識別系統偽裝）並非高深技術，甚至是業餘無線電愛好者都能掌握的手段，但其效應卻可牽動戰略穩定與國防縱深。一旦被敵對勢力系統性運用，不僅可用於偽裝偵察，更可在開戰前夕當作滲透突襲的載體，對我方國安構成實質威脅。

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據分析，依照國際實例，包括伊朗油輪、俄羅斯黑海艦隊與中國遠洋漁船隊，皆已利用「MMSI spoofing」技術達到掩護非法行為、干擾監控系統、製造假訊號等目的。若解放軍在台海衝突前，透過偽裝民用船舶、切換MMSI與航跡，逼近我港口或戰略設施，屆時我方若仍以「認知作戰」為由，不予積極處置，將是極其嚴重的國安疏失。

廖宏祥建議，台灣短期內可以運用商業資源彌補感知缺口。例如美國新創公司Synmax便已提供以AI與光學、雷達衛星融合的海上監控服務，我方可即刻租用，鎖定特定區域的可疑航跡，建立初步的「海域辨識能力（MDA）」。這類商業數據的成本遠低於軍用衛星系統，卻能迅速提升國安單位的態勢掌握與預警能力。

廖宏祥進一步說，中期而言，台灣應積極對接美國主導的MSSIS（Maritime Safety and Security Information System）與SeaVision系統。這些平台整合了全球AIS數據、雷達觀測與友邦共享機制，不僅能強化區域聯防，也為我方建立可信情報交換管道。若能由「使用者」逐步轉型為「資料提供者」，台灣將不再是海上資訊網絡的斷點，反而能強化巴士海峽與東海等周邊海域的感知盲區。

據分析，長期來說，台灣需發展自主的衛星AIS接收系統，結合合成孔徑雷達（SAR）與高解析光學影像，透過雲端平台或邊緣運算實現即時比對與風險標示。這不僅能在和平時期強化漁業、走私與軍事活動的監控能力，更是在戰時防範「假船突擊」與「混淆戰術」的關鍵防線。

廖宏祥說，總而言之，對岸謀我之心從未稍歇，無論是認知作戰還是灰色行動，皆已與實體滲透無縫接軌。台灣若再以口頭喊話自我安慰，反將錯失提早佈建MDA能力的黃金時機。在資訊戰與海權競逐的時代，真正能守護國安的，不是說詞，而是全天候、跨域整合的感知與應變系統。

他建議，「海域辨識能力」MDA系統也應納入海底電纜防護，做為國安重點。近年中國籍船舶多次在金門、馬祖及南方外海活動異常，不排除以切斷海纜癱瘓我通訊的可能性。強化AIS監控與衛星識別，能更早發現可疑船隻異常駛入或低速徘徊行為，並結合水下感測器與無人潛艇技術，建立海纜防護區的即時監控與回應能力，防範敵方進行破壞，切斷我國與世界的聯繫。

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