美軍閱兵》我國有買M1戰車、海馬士 M109A7自走砲可能在願望清單

美國陸軍M1A2戰車參與閱兵。（法新社）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普14日於華府主持陸軍成立250周年閱兵典禮，除了二戰老舊裝備復刻亮相，現役各式主戰裝備也紛紛「秀肌肉」。其中，包括我國已採購的M1系列戰車、「海馬士」多管火箭系統外，外界評估我國後續可能採購的M109A7自走砲，也在此次參與兵力之列。

海馬士系統通過美國陸軍閱兵司令台。（擷取自美國白宮影片）根據美軍統計資訊與《星條旗報》報導，美軍參加此次閱兵的總兵力將近7000人，還有150輛各式車輛、50架飛機。其中地面部隊部分，包括28輛M1系列戰車、6門M109A7自走砲、28輛M2A3布萊德雷布兵戰鬥車等，另外還有「海馬士」多管火箭等車輛，展現壯盛軍容。川普對於這場與自己生日同天的閱兵甚表滿意，還向潛在對手放話：「如果你威脅美國人民，我們的士兵就會來找你。」

我國陸軍新獲M1A2T戰車。（資料照，國防部提供）事實上，包括M1戰車、海馬士系統等，都是我國陸軍近期獲得的新銳裝備，國軍去年12月先是獲得38輛M1A2T戰車，並預計於這個月底前再獲得42輛同型戰車，這款等同於美軍M1A2 SEPv3等級的新銳主力戰車，將促進國軍裝甲部隊的革新。

我國陸軍海馬士系統月前進行實彈射擊前整備。（資料照）陸軍去年下半年也獲得首批11套海馬士多管火箭系統，今年5月已於九鵬基地發射訓練用火箭彈，同時陸續獲得64枚射程可達300公里的MGM-140陸軍戰術飛彈（ATACMS）；第二批18套系統、864枚火箭彈、20枚ATACMS則將在明年抵台。

美軍官兵數日前與M109系列自走砲擦肩而過。（路透檔案照）值得注意的是，我國陸軍2020年起，曾計畫以173億餘元預算採購40門M109A6自走砲，卻受限於產線因素而延宕，致使陸軍先暫緩採購，而優先增購海馬士系統。由於國軍全盤評估，現役牽引式火砲已不符作戰需求，計畫引進自走式火砲或其他方案取代，外傳更能滿足未來作戰需求的M109A7自走砲，一直都在國軍考量之列，但須觀察美國軍售意向，以及國軍預算編列作業而定。

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