以色列「水泥剋星」轟伊朗核設施 MPR-500可噴2萬碎片具嚇阻意味

以色列空軍戰機掛載MPR-500精準導引炸彈（圖中軍綠色彈體），用於打擊伊朗強化目標。此型炸彈在此次空襲中展現其穿透能力。（圖：Elbit Systems）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列近日空襲伊朗核設施，外傳以軍動用軍火庫中，最具毀滅性的航空炸彈MPR-500。根據軍事新聞網站《Army Recognition》引述俄羅斯國防媒體《Top War》報導，這款由以色列研發、重達227公斤的精準導引炸彈，專為穿透強化工事而設計，其在此次高強度衝突中的運用，凸顯以色列打擊縱深目標的決心與能力。

MPR-500炸彈由以色列國防大廠埃爾比特系統（Elbit Systems）開發，原由以色列軍事工業（IIMI）生產，設計用於以色列空軍F-15I「雷霆」（Ra'am）、F-16I「風暴」（Sufa）等多用途戰機。其最大特點是優異的穿透力，能擊穿厚達1公尺的鋼筋混凝土，或4層各20公分厚的水泥牆或樓板，使其成為摧毀地下碉堡、飛彈發射井、指揮中心或核設施等強化目標的利器。

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這型炸彈可整合聯合直接攻擊彈藥（JDAM）導引套件，使其成為GPS導引的智慧型武器，亦兼容「鋪路二型」（Paveway II）及「蜥蜴」（Lizard）雷射導引系統，賦予作戰人員在動態戰場中的多重瞄準選擇。除了穿透力，MPR-500的控制破片設計，能產生約2萬6千個均勻散佈的碎片，在2200平方公尺的衝擊區內造成最大殺傷，有效癱瘓強化設施內的關鍵系統與人員。

MPR-500也具備滑翔能力，可從數十公里外投射，由於此次遭打擊的多數伊朗目標，皆深入伊朗境內，且有報導指，伊朗多處防空系統在空襲前已被癱瘓，外界普遍推測以色列戰機執行深入敵境的打擊任務，展現優異的防空壓制（ SEAD）與長程奔襲能力。

MPR-500的JDAM導引套件結合慣性導航系統（inertial navigation system）與GPS，能達成全天候精準打擊，圓形公算誤差（circular error probable, CEP）小於13公尺。雷射導引模式則允許對移動或臨時出現的目標進行即時修正。

儘管性能先進，但MPR-500對於伊朗埋藏最深的核設施，也就是其1公尺至1.5公尺厚的鋼筋混凝土穿透能力，恐怕仍嫌不足。據國際原子能總署（IAEA）近期證實，伊朗已將其主要核設施轉移至地下深達數百公尺處。然而，這並不減損MPR-500的戰略價值，它仍是以色列摧毀地表至中等深度強化結構設施、癱瘓運作的關鍵武器。

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