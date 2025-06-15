【影】跟著機械狗一同在美軍閱兵亮相 Ripsaw M5無人戰鬥車成看點

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國陸軍14日舉行建軍250周年閱兵儀式，除了歷史上與當代的各式裝備，也展現機械狗、無人機等未來兵力。值得注意的是，貌似小型戰車的Ripsaw M5無人戰鬥車，也在人員遙控下駛入會場。雖然美軍是否大量採購這款無人載台還是未知數，但其可在複雜地形行駛、具備不俗酬載能力並搭載武器，實務運用層面仍充滿想像空間。

美國陸軍14日舉行成立250周年紀念閱兵儀式， Ripsaw M5無人戰鬥車也參與其中。（擷取自美國白宮影片）美國總統川普14日主持陸軍成立250周年紀念閱兵儀式，這場恰逢其79歲生日的閱兵，也展現了未來軍事裝備的樣貌。包括可從事危險任務的機械狗，擴增官兵偵蒐範圍的X10D、C-100四軸小型V無人機等，都跟著美軍人員的步伐進到會場。

值得注意的是，Ripsaw M5無人戰鬥車也隨著機械狗、無人機抵達閱兵現場。由德事隆公司研製的Ripsaw M5無人戰鬥車，貌似採用履帶的小型戰車，這款已研發十餘年並經過多次改良的車輛，是否獲得美軍青睞並大量採購，尚待繼續觀察。

Ripsaw M5無人戰鬥車由德事隆研發，日後是否獲得美軍青睞而大量採購，尚待繼續觀察。（取自德事隆官方網站）根據德事隆網站的公開資訊，Ripsaw M5無人戰鬥車兼具速度與機動性，重量約10.5噸、酬載達8000磅（約3.6噸），時速可達25英里（約40公里）以上，不僅可用於情監偵（ISR）任務，也可掛上中等口徑火砲、標槍反裝甲飛彈或反無人機系統，遂行戰鬥任務。

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