外媒評估伊朗有能力封鎖荷姆茲海峽 若布放水雷會很棘手

伊朗陸軍2年前在荷姆茲海峽進行實彈射擊演訓。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕以色列13日起對伊朗核設施、軍事據點施以打擊，伊朗發起報復行動之外，還揚言封鎖航運要道荷姆茲海峽。外國軍聞網站《戰區》分析，擁有彈道飛彈、巡弋飛彈、攻擊型無人機與水雷的伊朗，具備封鎖此海峽能力，若要清除已部署的水雷，將是段漫長且危險的歷程，可能須耗時數周至數個月。

以色列13日對伊朗發動空襲，擊殺軍事將領與科學家後，隨即招致伊朗的報復，兩國相互空襲之際，外傳伊朗強硬派人士思考是否封鎖連結波斯灣與印度洋的荷姆茲海峽。外國軍聞網站《戰區》（The War Zone）分析，荷姆茲海峽的最窄處僅20浬（約37公里），伊朗具備封鎖荷姆茲海峽能力，且攸關全球約5分之1的石油與海運，每個月都有3000艘船藉由此海峽進出波斯灣。

這篇報導分析，以色列對伊朗發動襲擊，減弱伊朗彈道飛彈實力後，確實引發外界質疑伊朗能否封鎖荷姆茲海峽。不過，伊朗多年來累積大量的彈道飛彈、巡弋飛彈、攻擊型無人機與水雷，且伊朗海軍的小型艦艇，乃至於配備起重機的船隻，都可能具備布放水雷的能力。

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連接波斯灣與印度洋的荷姆茲海峽，不僅相當狹窄，若被封鎖更無替代航道。（法新社檔案照）這篇報導也指，搜尋並掃除水雷會是個艱難的過程，且相當危險，若以伊朗能夠布設的水雷數量粗估，光是要清除水雷，就得費時數周至數個月。

另一方面，胡塞武裝在紅海頻繁襲擊商船衍生損失，或者船隻須繞道航行徒增成本，但這篇報導指，與波斯灣有關的商業航運，除了取道荷姆茲海峽之外，就沒有其他的替代航道，伊朗若試圖封鎖這個海峽，將對區域乃至於全球造成深遠影響，並引發其他國家被迫採取應對行動或干預。

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