中雙航艦穿第二島鏈 美退將布萊爾：承平時期沒意義、戰時會被擊沉

中國山東號航艦日前在第二島鏈現蹤，圖為我國國防部4月拍攝該艦於我國周遭海域活動情形。（資料照，國防部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國遼寧號、山東號航空母艦上周在日本小笠原群島一帶現蹤，外界關注其是否已具備突穿第二島鏈的能力。對此，日前來台參加兵推的前美軍太平洋總司令布萊爾說，中國此舉屬「砲艦外交」，承平時期無實質政治意義，但戰時敵對狀況下，「這些船早就被擊沉了」。

日本防衛省統合幕僚監部自6月7日至9日間掌握，中國遼寧號航艦7日、8日間在日本南鳥島東方現蹤，並朝硫磺島以東海域前進；另一艘航艦山東號航艦編隊通過沖繩縣海域後，在沖繩本島以東、硫磺島以西海域現蹤。這也是中國有史以來以「雙航艦」的兵力規模，在第二島鏈附近活動。

中國航艦遼寧號。（法新社檔案照）對此，布萊爾日前受邀來台參與「台海防衛兵推」會後與媒體對談表示，在承平時期，任何船艦都可以航行至任何地方，不會遭逢阻力，但關鍵在於戰時能否維持海軍存在能力，「如果現在是敵對狀態，這些船早就被擊沉了」。

布萊爾說，中國大型軍艦航行至第二島鏈外，此舉就是所謂的「砲艦外交」，藉此對台灣、日本和美國施壓，迫使上述國家做出政治讓步。不過，若爆發戰爭，中國在這些海域活動的軍艦將會被擊沉，因此，在平時的航行並無任何實質政治意義。

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美軍退役上將、前太平洋總司令布萊爾。（資料照）此外，我國「海鯤號」潛艦近日已在高雄港內浮航繞行，可能即將為下階段測試做準備，國軍也有建造7艘後續艦的規劃。布萊爾認為，潛艦是相當有用的軍備，能對中國侵略構成真實威脅，不過，潛艦的成本高昂，「我認為購買潛艦是件好事，但不要把全部預算都用在買潛艦上」，而是須具備陸、海、空均衡的能力，以及傳統軍力與無人載具等新系統間取得平衡，這些須持續增加的國防預算支應。

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