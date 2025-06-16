鎖定無人機蜂群 中國10千瓦雷射武器亮相 傳已實戰驗證

中國新型OW5-A10雷射防空系統近日在公路上被目擊，搭載於「東風猛士」軍卡，其針對無人機蜂群的作戰能力引發關注。（圖取自微博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國一款新型雷射防空系統近日在公路上被目擊運送，其針對無人機蜂群的「秒殺」能力引發外界高度關注。根據《Defence Blog》報導，這不僅凸顯北京在定向能源武器（directed-energy weapons）領域的快速進展，也為區域衝突樣貌潛藏新的變數。

目擊者拍攝的畫面顯示，這套新型雷射系統被安裝在一輛三軸「東風猛士」軍用卡車底盤上，其外銷型號據稱為OW5-A10。中方消息來源描述，該系統能發射10千瓦功率的雷射光束，據稱足以在數秒內癱瘓或摧毀無人飛行載具（UAVs）。其設計目標是快速反制低空、慢速空中威脅，並特別針對清除無人機蜂群進行了優化。

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相較於傳統動能攔截武器，雷射武器具有單次發射成本低、接戰時間更短以及附帶損害極小的優勢。OW5-A10系統似乎專為應對大規模無人機攻擊提供持續性防禦，尤其適用於傳統攔截手段效果可能較差的城市環境或前線作戰區域。中國國防評論員指出，若連接穩定電源，該系統幾乎可以持續運作，且維護需求極低，能達成高接戰率。一篇分析更提到：「該系統偵測到目標後幾乎能立即打擊。」

與中國國防出口商有關的媒體甚至宣稱，一款類似的雷射武器據報已交付沙烏地阿拉伯，並在戰場上取得高效能表現。在一次交戰中，該系統成功擊落了超過12架由葉門胡塞（Houthi）組織操控的無人機。儘管沙國官方據傳已正式承認該武器的成功，但相關說法目前仍缺乏獨立第三方驗證。

北京近年來積極開發並出口一系列雷射系統，作為傳統飛彈防空解決方案的替代選項。這種能以低成本、高精度能量武器可靠摧毀空中目標的能力，未來可能改變短程防空作戰的平衡。

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