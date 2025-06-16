國軍再放寬出國旅遊規範 中正預校生獲家長同意可自主旅行

參與108年全國高級中等學校學生創意愛國歌曲競賽的中正預校學生。（資料照，記者陳志曲攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部繼開放官兵出國旅遊自由行、讓軍人搭乘國籍航空時可優先登機後，近期再放寬中正預校學生的出國限制，根據國防部最新發布的「國軍人員出國業務作業規定」修正案，中正預校學生在家長同意下，即可自主地自助旅行，打破以往只能在家人陪同下自由行，或者必須跟團旅遊的限制，讓旅遊方式更具彈性，估計可讓超過2000人受惠。

軍人、軍校師生與軍職醫護人員以往出國只能跟團，不過，國防部一年前修正「國軍人員出國業務作業規定」，只要軍人檢附行程規畫表，詳述出國行程、航班、住宿地點，並在回國後繳交蓋出入境章戳的護照影本、出返國登機證、機場申請的出入境證明、住宿飯店證明等，即可自助旅行。

國防部、交通部攜手6家國籍航空公司，開放現役軍人今年7月起優先登機。（取自交通部民航局網站）「國軍人員出國業務作業規定」去年修正時，並未放寬中正預校學生的出國限制，仍規定預校生除非與家長同行，否則都應參加團體旅遊。不過，國防部今年6月9日再發布「國軍人員出國業務作業規定」新版修正案，規範中正預校學生經家長同意後「得自助旅遊」。國防部說明，此舉是為使中正預校學生出國方式較彈性。中正預校113年度的學生人數約2100人，都可望受惠於新制度。

在放寬自助旅遊對象同時，國防部也訂定新規範強化保密作為。該規定第九條明定，國軍官兵在返國後，須繳交「出境返台通報表」，且必須在回台7個工作日之內繳交，藉此掌握國軍人員出國期間狀況。根據國防部發布的「出境返台通報表」內容，主要調查官兵在境外是否曾與他國黨政軍人員接觸，或遭遇刺探軍息、盤查身分等狀況。

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此外，華航、長榮、星宇、台灣虎航、華信及立榮等6家國籍航空，7月起將同步推出「軍人優先登機服務」，現役軍人憑軍人身分證就能優先登機。國防部也透過修正「國軍人員身分證明管理要點」，刪除奉准出國的國軍人員，不得攜帶軍人身分證規範，讓新上路的敬軍措施得以遂行。

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