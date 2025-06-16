瑞典智庫：中國核彈頭數量逾600枚 增幅20％快於其他國家

瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）估計，今年中國的核彈頭將由500枚增至逾600枚，增幅達20%，比其他國家都要快。圖為中國東風41洲際彈道飛彈，示意圖。（美聯社資料照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕軍事新聞網站《防務快訊》（Breaking Defense）等外國媒體15日報導，瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）發布最新評估報告估計，中國核武庫在短短1年內增加了100枚核彈頭，預計今年將由500枚增至超過600枚，增幅達20%，比其他國家都要快。

SIPRI估計，中國目前擁有的核彈頭數量超過英國和法國總和，其核武庫擴張速度比其他國家都快，且自2023年以來，中國每年增加約100枚新核彈頭，標誌著其核武能力顯著升級，而其他核武國家持有的核彈頭數量則保持相對穩定。



報告說，截至今年1月，中國已建成或即將建成約350個新的洲際彈道飛彈（ICBM）發射井，分布在北部3個沙漠地區和東部3個山區。根據中國軍隊的組織方式，到2030年，其洲際彈道飛彈數量可能會趕上俄羅斯或美國。



這些活動引發了其他國家的不安，尤其是美國。美國總統川普自首個任期開始，就堅持要讓中國參與傳統上由美國和俄羅斯之間進行的核武裁軍談判。

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SIPRI大規模殺傷性武器計畫副高級研究員克里斯騰森（Hans M. Kristensen）表示，自冷戰結束以來持續削減核武數量的時代即將結束，「相反的，我們看到一個持續的趨勢，即用於軍事用途的核武數量再次增加。我們也看到所有指標都表明，一場新的核軍備競賽正在興起」。

SIPRI在發布的最新年度軍備、裁軍和國際安全狀況評估報告中表示，印度似乎還在擴大力道研發能夠打擊中國全境目標的遠程武器。



SIPRI表示，川普重返白宮加劇了全球穩定的不確定性，針對華府對其亞洲盟友安全承諾的擔憂，引發了包括日本和南韓在內的新一輪辯論，探討如何維持核威懾，以維護區域穩定。

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