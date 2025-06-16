俄軍夏季攻勢奏效 「現代鐵騎」新戰法猛攻烏東戰略要地

烏克蘭士兵週四於頓內次克（Donetsk）地區，操作戰鬥無人機偵察俄軍陣地。（路透）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《紐約時報》14日報導，俄羅斯自5月起在烏克蘭東部展開夏季攻勢，現已在多條戰線取得進展，並採用摩托車與民用車輛發動快速突擊，顯示俄軍戰術轉型正逐漸見效。烏軍分析人士形容，這彷彿是「現代騎兵」重返戰場。

根據烏克蘭開源情報團體「DeepState」分析，俄軍5月間奪取約173平方英里領土，是4月的兩倍。攻勢主力集中於頓內次克州科斯堤揚提尼夫卡（Kostyantynivka）南方及蘇梅（Sumy）地區俄烏邊境。雙方均廣泛使用摩托車與民用車輛在空曠地帶機動轉進。俄軍用於突擊，烏軍則以此補給防線，藉此因應無人機監控的限制。

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在蘇梅地區，俄軍透過少數兵力組成的小組，一步步侵入烏軍防區，目前已奪下十多個村莊。烏軍情報官員指出，該區地形多為山谷，僅能靠道路移動，限制了俄軍進展速度，但俄軍正試圖控制該市北方高地與通往森林地帶的要道。一旦俄軍掌控霍廷（Khotyn）等4村，將直接威脅人口超過20萬的蘇梅市。

烏克蘭士兵本月稍早於波克羅夫斯克（Pokrovsk）附近，向俄軍陣地發射火箭，顯示烏東戰事持續激烈。（路透）另一個關鍵戰區是科斯堤揚提尼夫卡，分析指出，俄軍可能以此為夏季攻勢的主軸。芬蘭「黑鳥集團」（Black Bird Group）軍事分析師帕羅寧（Pasi Paroinen）表示，俄軍正嘗試從東、西、北三面對該市實施「半包圍」戰術，目的是封鎖烏軍援軍動線，只留下一條危險的撤退走廊。但烏軍仍在查西夫雅爾（Chasiv Yar）及托列茨克（Toretsk）激烈抵抗，使俄軍推進受阻。

烏軍當地指揮官費拉托夫（Filatov）表示，他的部隊每週需阻擋多達15次俄軍小組攻擊，有時一日內就發生4次交火。即使烏軍已摧毀至少12架俄軍戰略轟炸機，俄軍空襲次數仍持續攀升，6月每日平均空襲次數增至17次，遠超過5月初的11次。同時，俄軍在頓巴斯地區大量投入無人機部隊，專門針對道路與補給線發動攻擊，企圖切斷烏軍前線運作。

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