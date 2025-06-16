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經歷一波三折 南韓與印尼重啟KF-21戰機合作協議

2025/06/16 16:47

南韓首款國造戰機KF-21「獵鷹」，預計明（2026）年出廠，首批20架將交付南韓空軍。（歐新社資料照）南韓首款國造戰機KF-21「獵鷹」，預計明（2026）年出廠，首批20架將交付南韓空軍。（歐新社資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓量產中的第一款國造戰機KF-21「獵鷹」，首批新機預計明（2026）年出廠並交軍，但15年前加入研發並表態採購的印尼，近年接連傳出財政困窘、涉嫌偷竊研發機密，讓兩國後續合作蒙塵。不過，南韓防衛事業廳近日證實，雙邊已重啟合作，讓印尼維持合作夥伴身分。外界認為，南韓此舉可能是就印尼籌購土耳其戰機後，所作出的回應。

南韓國防部防衛事業廳（DAPA）13日表示，研發KF-21戰機的南韓航太工業（KAI）等本土企業，日前參與印尼國防展暨論壇，期間，防衛事業廳廳長石鐘根（Seok Jong-gun，音譯）率團會晤印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）等人，並在會後達成合作協議，未來將聯手印尼國營PTDI航太共策生產、後勤維保（MRO）等，深化兩國軍工發展。

印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin，左）12日會晤南韓國防部防衛事業廳代表團一行人，就雙邊重啟KF-21戰機合作開發案達成協議。（印尼國防部官方X帳號 @Kemhan_RI）印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin，左）12日會晤南韓國防部防衛事業廳代表團一行人，就雙邊重啟KF-21戰機合作開發案達成協議。（印尼國防部官方X帳號 @Kemhan_RI）

南韓防衛事業廳強調，兩國就KF-21戰機合作開發協議的經費分攤比例，主要依據去（2024）年8月重新討論的結果；《韓聯社》當時報導指出，該國應付研發經費已從原先全案二成、1.6兆韓圜（約新台幣346億元），大幅縮減至6千億韓圜（約新台幣130億元），並調降技術轉移金額比例

在此合約不久前，印尼現任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）才親自率團，和土耳其簽署48架KAAN第五代戰機的採購合約，預計2035年前自土國接收完畢

土耳其自力研發的第五代戰機「可汗」（KAAN），日前也獲印尼軍方青睞，簽約採購48架。（土耳其航太工業官方Facebook）土耳其自力研發的第五代戰機「可汗」（KAAN），日前也獲印尼軍方青睞，簽約採購48架。（土耳其航太工業官方Facebook）

值得一提的是，外界原研判印尼是在和南韓KF-21戰機合作案前景不明之際，才選擇改向土耳其採購KAAN戰機，如今，韓方與印尼重啟合作，加上先前鎖定的法系「飆風」（Rafale）、美系F-15EX戰機等儎台，該國財政將如何負擔龐大的軍購費用，值得觀察。

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