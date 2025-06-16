支援中東任務？ 以媒：數十架美軍加油機準備橫跨大西洋

美軍KC-135空中加油機。（美聯社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕《以色列時報》今日報導，美國至少30架KC-46、KC-135空中加油機從美國境內起飛，並朝大西洋飛行，在以色列與伊朗戰火未歇情況下，有可能是為以色列戰機進行加油任務。

《以色列時報》16日引述社群平台資訊，揭露美軍的後勤機隊部署，宣稱美國在以伊戰火下，正史無前例地大規模部署空中加油機，從美國基地起飛橫跨大西洋，且KC-46、KC-135加油機數量持續增加，至少有30架加油機自15日晚間起向東飛行。

美軍KC-46空中加油機。（法新社檔案照）對於以色列13日起對伊朗發動襲擊，美國總統川普撇清美國與此事關係，他於15日表示，美國與伊朗遇襲無關，但如果美國在任何方式、形式和手段下遭到伊朗攻擊，美國武裝部隊將以「前所未見」的全面實力與力量還擊。

另一方面，以色列運用飛彈與戰機對伊朗發動第一波襲擊後，隨即遭到伊朗反擊，美國則運用薩德系統、愛國者飛彈系統與神盾艦等，協助以色列攔截伊朗的飛彈與無人機。

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