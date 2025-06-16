陸官101周年校慶登場 陸軍司令呂坤修提AI、無人機勉勵跟上潮流

陸軍官校今日舉辦101周年校慶活動。（記者李惠洲攝）〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍官校今日舉辦黃埔建校101週年校慶，今年官校生不再踢正步，以昂首齊步展現軍容，陸軍司令呂坤修以五點勉勵官校生，傳承黃埔精神賡續成長蛻變，汲取新知強化本職學能，並陶鑄領導能力勇於面對挑戰，永守校訓精神展現陸軍新貌，更以三軍統帥總統賴清德勗勉，軍人在社會對國家安全無可取代所言，期勉軍職人員及官校生不可妄自菲薄。



呂坤修也勉勵，AI技術與新興科技已主宰當前戰爭型態，近年陸軍獲得許多新式武器裝備，包含M1A2T戰車、海馬士火箭及無人機等，學生應汲取新知、做好準備，禁得起打磨、熬得過淬鍊、扛得起責任，培養終身學習習慣，跟上時代潮流，適應未來環境。

陸軍司令呂坤修上將主持陸軍官校101周年校慶活動。（記者李惠洲攝）今年是黃埔軍校建校101週年，特別公布101週年校慶主視覺，由呂坤修主持校慶典禮，邀請歷屆校長、正34、44及54期校友共490人及學生家屬參加校慶典禮，感受黄埔建校輝煌新頁，並頒獎表揚傑出校友備役上將李翔宙、鄭德美、徐衍璞等人，象徵黃埔精神傳承與榮耀。

呂坤修先行校閱陸軍樂隊、陸軍儀隊後，乘坐軍車檢閱部隊，軍車經過看臺之際，校友熱情揮舞國旗致意，隨後展開閱兵暨分列式，官校生今年不再踢正步，以齊步為主，昂首闊步通過檢閱台，以雄壯威武之姿，整齊向前展現軍容。

陸軍官校學生編成演習連隊，第一個進場的是黃埔軍樂隊。（記者李惠洲攝）官校生指揮部編成演習連隊，實習旅長張怡仁擔任閱兵部隊指揮官，官校生組成8個學生連參與閱兵暨分列式，由學生軍樂隊、校旗隊先行，其中女官校生編成1個女閱兵連，展現學生勤訓精練成果。

呂坤修致詞以五點勉勵官校生，傳承黃埔精神賡續成長蛻變，他期許官校生效法先烈為國盡忠決心，承擔承先啟後重任，自許以同樣熱血傲骨，寫下屬於新一代黃埔人歷史；並持續汲取新知，強化本職學能，AI技術與新興科技已主宰當前戰爭型態，近年陸軍獲得許多新式武器裝備，包含M1A2T戰車、海馬士火箭及無人機等，學生應汲取新知、做好準備，禁得起打磨、熬得過淬鍊、扛得起責任，培養終身學習習慣，跟上時代潮流，適應未來環境。

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陸軍官學校101週年校慶，閱兵壓軸是部隊裡唯一的女性「木蘭部隊」，整齊劃一的動作加上精神抖擻邁步向前進，展現女性「巾幗不讓鬚眉」的英勇精神。（記者李惠洲攝）呂坤修表示，陶鑄領導能力，勇於面對挑戰，呂坤修表示，軍隊整體戰力提升，除了仰賴精良武器外，人員素質、扎實訓練及堅定信念非常重要，領導者核心價值就是快速提升戰力、發揮組織效能、照顧官兵生活，期許官校生未來到部隊服務，以身作則、以服務代替領導、勇於任事，運用在校所學服務部隊、蔚為國用。

此外，永守校訓精神，展現陸軍新貌，呂坤修指出，官校校訓「親愛精誠」精神永繫每一代黃埔人，他肯定軍校生傑出表現，展現允文允武、術德兼備特質，提升陸軍整體形象；他更以三軍統帥總統賴清德多次在軍事會談時機勗勉，強調軍人對於國家安全是無可取代的，期勉軍職人員及官校生不可妄自菲薄。

陸軍官校今日舉辦101周年校慶活動，學生們精神抖擻。（記者李惠洲攝）典禮結束後於聯合餐廳舉辦校慶餐會，邀請典禮貴賓、學生家屬一同共進午餐，齊聲歡唱「黃埔壽歌」，傑出校友備役上將、前駐丹麥大使李翔宙致詞，勉勵官校生應秉持黄埔精神，不斷精進本職學能，以成為卓越領導人才。

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