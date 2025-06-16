來自官方的評估 以色列國安顧問：伊朗還有數千枚彈道飛彈

以色列防空系統16日攔截伊朗的飛彈。（法新社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕伊朗與以色列之間的飛彈襲擊未見趨緩跡象，《紐約時報》日前引述專家評估，伊朗可打擊以色列的飛彈數量可能為「數百枚至2000枚」。不過，以色列現任國安顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）16日表示，伊朗還有「數千枚」（thousands of）彈道飛彈。對於以色列對伊朗先發制人，他說，且這並非一場可長期終結伊朗威脅的戰鬥。

《紐約時報》14日發表一篇分析稿引述官員與專家估計指，伊朗尚有數百枚，甚至多達2000枚射程可觸及以色列的飛彈，若以目前的速度持續發射，庫存尚可支應個好幾天。但也帶出以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上週的警告指，伊朗已加快飛彈的量產速度，以每個月生產300枚彈道飛彈為目標，致使未來6年的總產量可超過2萬枚。

以色列國安顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）。（歐新社檔案照）不過，以色列媒體《以色列時報》16日報導，哈尼比接受「陸軍電台」（Army Radio）採訪表示，伊朗還有「數千枚」（thousands of）彈道飛彈。這個數字明顯比外界的預估來得高。

對於以色列率先向伊朗核設施發動攻勢，哈尼比說，這並非一場可以長期地終結伊朗威脅的戰鬥；他14日接受第12頻道（Channel 12）訪問時也說，以色列不可能只靠武力就摧毀伊朗的核計畫，此舉是為了讓伊朗人認知，必須把核計畫停下來。

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哈尼比長年投身以色列政府運作，他在2020年曾任總理辦公室部長，可主管以色列兩大情報機構「摩薩德」與「辛貝特」，2023年起擔任以色列國安顧問迄今。

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