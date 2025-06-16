助陣俄國的6千北韓兵魂斷烏克蘭 英情報：徒步衝鋒成「砲灰突擊隊」

北韓部隊於2024年至2025年間進入俄羅斯境內部署，圖為北韓士兵在俄羅斯境內行動情形。（圖取自Telegram / Igor Girkin）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國防部15日揭露，北韓派遣駐俄部隊支援對烏克蘭的攻勢，在俄羅斯庫斯克地區（Kursk）遭受重創，超過6000名北韓士兵陣亡，幾乎折損半數兵力。此一消息再度凸顯莫斯科與平壤在俄烏戰爭中，日益緊密的軍事合作。

根據烏克蘭軍聞網站「Militarnyi」報導，烏方先前估算，北韓在庫斯克地區的總傷亡人數超過4500人，如今，英國情報單位披露的數字顯示，實際陣亡人數恐怕遠高於先前預期。

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英國國防部的最新情報指出，北韓初步在該地部署約1萬1000名士兵，但截至目前已有逾半傷亡，僅有少數人力獲重新部署支援戰線。英方分析，這些傷亡多半來自「大規模、極為消耗兵力的步兵衝鋒戰術」，顯示北韓部隊被當成高風險的前線突擊部隊。

英方也特別指出，俄羅斯聯邦安全會議書記、前國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）6月初再度訪問北韓，與北韓領導人金正恩會談，這是他3個月內第二度訪朝。英方評估，紹伊古極可能是俄國、北韓協商軍援的關鍵聯繫人。

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目前北韓地面部隊僅在庫斯克地區行動，英方認為，若要將其部署至烏克蘭國際承認領土上，幾乎肯定須獲兩國領導人普廷、金正恩的聯合批准。

早在今年4月，烏克蘭總參謀部就曾通報，自2024年8月6日庫斯克衝突爆發以來，俄方在該地已有超過6萬人傷亡，其中2萬5200人陣亡、3萬6200人傷重撤離，另有983人被俘。

北韓李姓士兵被烏克蘭俘虜，之前因下巴包紮照片廣為流傳。（法新社）烏軍還曾公布一名遭俘虜的北韓士兵照片，證實北韓戰俘在之後的交換行動中，曾協助換回數百名遭俄方拘押的烏克蘭官兵。

俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）今年4月間，曾首次公開承認北韓部隊已參與庫斯克地區作戰，打破了俄方以往對北韓軍事參與的模糊態度。

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