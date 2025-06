助陣俄國的6千北韓兵魂斷烏克蘭 英情報：徒步衝鋒成「砲灰突擊隊」

北韓部隊於2024年至2025年間進入俄羅斯境內部署,圖為北韓士兵在俄羅斯境內行動情形。(圖取自Telegram / Igor Girkin)

〔編譯陳成良/綜合報導〕英國國防部15日揭露,北韓派遣駐俄部隊支援對烏克蘭的攻勢,在俄羅斯庫斯克地區(Kursk)遭受重創,超過6000名北韓士兵陣亡,幾乎折損半數兵力。此一消息再度凸顯莫斯科與平壤在俄烏戰爭中,日益緊密的軍事合作。

根據烏克蘭軍聞網站「Militarnyi」報導,烏方先前估算,北韓在庫斯克地區的總傷亡人數超過4500人,如今,英國情報單位披露的數字顯示,實際陣亡人數恐怕遠高於先前預期。

英國國防部的最新情報指出,北韓初步在該地部署約1萬1000名士兵,但截至目前已有逾半傷亡,僅有少數人力獲重新部署支援戰線。英方分析,這些傷亡多半來自「大規模、極為消耗兵力的步兵衝鋒戰術」,顯示北韓部隊被當成高風險的前線突擊部隊。

英方也特別指出,俄羅斯聯邦安全會議書記、前國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)6月初再度訪問北韓,與北韓領導人金正恩會談,這是他3個月內第二度訪朝。英方評估,紹伊古極可能是俄國、北韓協商軍援的關鍵聯繫人。

