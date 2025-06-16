伊朗飛彈再襲以色列釀5死92傷 以防長嗆「德黑蘭平民」將付出代價

伊朗飛彈攻擊以色列後，救難人員16日在特拉維夫（Tel Aviv）一處遭擊中的建築物廢墟中緊急搜救。（路透）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列國防部長卡茲（Israel Katz）16日強硬放話，伊朗若持續攻擊以色列平民，德黑蘭居民將「很快付出代價」。在此之前，伊朗連日的飛彈攻擊已對以色列住宅區造成廣泛破壞，根據最新消息，伊朗最新一波飛彈攻擊，已造成以色列至少5人死亡、92人受傷。

根據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，卡茲在一份聲明中怒指，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）是「傲慢的獨裁者」，如今已變成一個「膽怯的殺人犯，向以色列平民所在後方地區開火，企圖嚇阻以色列國防軍（IDF）繼續摧毀其能力的攻擊行動。」

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卡茲嚴厲警告：「德黑蘭的居民將付出代價，而且很快。」

此番言論被視為以色列可能對伊朗平民採取同類型報復的威脅。自13日戰事爆發以來，伊朗的飛彈已多次鎖定人口稠密的特拉維夫（Tel Aviv）都會區及周邊城市，以及北部的海法（Haifa）地區，《以色列時報》先前統計，伊朗的襲擊已造成至少21人喪生、數百人受傷。

《法新社》報導，以色列緊急醫療服務「紅色大衛之星」（Magen David Adom, MDA）表示，伊朗16日發動的最新飛彈攻擊，已造成5人死亡、92人受傷，死者之中的2名女性、2名男性，年齡都在70歲左右。傷者之中，一名30歲女性臉部重傷且情況危急，另有6人中度受傷、85人輕傷，均已送醫救治。MDA補充，目前仍在其中兩個攻擊地點持續搜救。

報導指出，在以色列深入伊朗境內打擊軍事目標後，伊朗16日凌晨對以色列城市發動了大規模飛彈襲擊，雙方皆揚言將採取進一步的毀滅性行動。

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