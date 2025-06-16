貝里斯籍羅翠依開心來台讀陸軍官校 把台灣視為第二個家

貝里斯外籍生羅翠依受訪表示，四年中她考取EMT1證照，讓我學會在危急時刻快速評估、執行急救，更體會到合作的重要性。（記者李惠洲攝）〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍官校今日舉辦黃埔建校101週年校慶，3名優秀領導幹部受到關注，實習旅長張怡仁、演習連長喻芷妤今表現優異，受訪時皆表達以當軍人為榮；友邦中美洲貝里斯外籍生羅翠依開心地來台就讀軍校，視台灣為第二個家，即將回國擔任軍官的她，希望以自身經歷鼓勵更多人勇敢追夢，在人生舞台上發光發熱。

實習旅長張怡仁是陸軍官校四年級管理科學系學生，今日擔任校慶典禮閱兵指揮官，表現優異，他受訪表示，國中畢業進入軍校就讀，官校期間曾任實習旅長、實習旅士官督導長等重要職務，從中學習領導統御精髓，並運用學校資源考取科系相關證照，不斷充實自身學能。

張怡仁說，他今天擔任校慶典禮閱兵指揮官，主要在指揮部隊及掌握典禮儀程，雖然肩負重任，卻是無上榮譽；校慶訓綀過程雖然艱辛，大家秉持黃埔精神堅持到底，勤奮練習讓校慶圓滿順遂，更象徵應屆畢業生身分轉變，即將扛起軍官重責，他已經做好準備迎接各項挑戰與任務，會將黃埔優良傳統延續下去，迎向嶄新頂點。實習旅長張怡仁受訪表示，他相信自己能將黃埔優良的傳統延續下去，迎向嶄新頂點。（記者李惠洲攝）

今年校慶唯一女生演習連長喻芷妤，是陸軍官校管理科學系四年級學生，期間曾獲得體能戰技金質獎章等，並参加大專盃排球聯賽、鐵人三項等體能競賽，培養堅韌意志與體能。她說，擔任實習連長等幹部期間，學會領導統御及團隊合作，面對挑戰能保持冷靜、靈活應變，這次擔任女生連演習連長，訓練過程雖然艱辛，但看到大家整齊劃一步伐與宏亮聲音，她認為一切都很值得。

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喻芷妤以當軍人為榮，從軍除了家庭因素外，從小也嚮往軍中生活，因為在球隊生活中長大，習慣團體生活，尤其軍中講求紀律與團隊合作，在家人鼓勵與支持下，選擇就讀陸軍官校，是為了達成自己夢想，她期許，秉持官校核心價值「犧牲、園結、負責」，未來下部隊主動承擔責任，成為優秀軍官幹部。實習連長喻芷妤受訪表示，此次任女生連演習連長，訓練過程雖然艱辛，但看到大家整齊劃一的步伐與宏亮的聲音，這一切都值得。（記者李惠洲攝）

友邦中美洲貝里斯派訓來台的學生羅翠依受訪表示，她來台就學是源自於對台灣的熱愛，台灣軍校生活充滿挑戰，文化與語言曾讓她徬徨，但大家都樂意幫忙，特別是十二連同學以耐心與友誼，讓她將台灣視為第二個家，她很開心來到台灣。

羅翠依說，她就讀官校期間考取EMT1證照，學會在危急時刻快速評估、執行急救，幫助受傷的人，更體會到團結合作重要性，她也曾擔任入伍訓練實習班長，幫助入伍生適應軍旅生活，提升她的領導能力和中文溝通能力。她即將畢業回國當軍官，希望能藉由她的經歷及故事，鼓勵更多人有自信勇敢追求夢想，在人生舞台上發光發熱。

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