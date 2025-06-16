以伊戰火未歇 路透：美軍「尼米茲號」航艦自南海馳援中東

美軍F/A-18 E/F戰機準備從尼米茲號航艦起飛。（歐新社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕以色列與伊朗衝突升溫，外媒《路透》報導，原於南海活動的美軍尼米茲號航艦打擊群，今日上午離開該海域向西航行，可能將前往中東部署，並取消本周停泊於越南的行程。消息人士稱，尼米茲號航艦此舉是基於「緊急的行動需要」。

根據美國海軍學會新聞網（USNI NEWS）9日發布的航艦動態圖可見，「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）為美國唯一在中東部署的航艦，其位於印度洋、阿拉伯海一帶。「尼米茲號」（USS Nimitz）則在南海活動。

根據美國海軍學會新聞網9日發布資訊，尼米茲號航艦當時還在南海活動。（取自USNI NEWS網站）不過，以色列13日起對伊朗發動飛彈打擊與空襲，遂引發伊朗報復，對於中東局勢急遽升溫，《路透》16日依據船艦追蹤網站「Marine Traffic」數據報導，尼米茲號航艦已於上午離開南海向西航行，原訂本周停泊於越南中部的峴港市行程也已取消。

消息人士表示，美國駐河內大使館已告知，基於「緊急的行動需要」，因此已取消尼米茲號航艦停靠行程；駐河內大使館則未回覆《路透》的查證。

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