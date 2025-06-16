賴清德盼台美軍事邁向共同生產研發 蘇紫雲點名F-16V已接近目標

國防院國防戰略暨資源研究所所長蘇紫雲受訪點出，目前F-16V已是接近共同研發的案例，未來台美應著重無人系統整合研發。圖為F-16V。（取自美國空軍官網）

〔記者黃靖媗／台北報導〕總統賴清德今（16）日與聯邦眾議員貝拉率領的訪團會面，席間提及希望台美安全合作能從「軍事採購」邁向「共同生產、共同研發」夥伴關係，繼續深化國防產業交流合作。國防院國防戰略暨資源研究所所長蘇紫雲受訪點出，目前F-16V已是接近共同研發的案例，未來台美應著重無人系統整合研發，台美合作生產可以創造民主國家多贏的局面。

蘇紫雲表示，從國際局勢來看，歐盟、北約皆強調國防工業再復興，美國也要強化國防產業的製造能力，這是應對中國與俄羅斯威脅的大趨勢，而台灣有非常多隱形冠軍，例如以色列鐵穹系統的陣列雷達，就是由台灣協助生產關鍵組件氮化鉀的天線。

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蘇紫雲指出，美國許多軍工產品其實是由台灣代工，例如F-35的特殊鋁材、F-22隱形戰機的觸控面板等，如今台灣要提升國防預算至GDP的3%，將會有大量軍事採購，在此情境之下，美國有較好的設計能力、台灣有較強的製造能力，結合美國自身需求，台美合作生產可以創造民主國家多贏的局面。

至於共同研發的項目，蘇紫雲指出，F-16V是台美目前最接近共同研發的成功案例，F-16V使用的AESA雷達，便是由台美共同出資、研發，台灣現在還能從F-16V的銷售獲取權利金；未來台美應著重無人機、無人艇等無人系統的整合研發，結合台灣IT產業AI、數據傳輸方面的優勢。

蘇紫雲也補充，除了硬體與設計研發的能力對台美共同生產、研發很重要之外，企業安全管理也相當重要，企業應有能夠避免機密外洩的安全管理制度，並且要有網路安全成熟度模型驗證（CMMC），搭配美國國際武器貿易條例（ITAR）認證，達到安全標準，才能讓台美共同生產、研發的合作更加順遂。

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