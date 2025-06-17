【影】「阿湯哥」初代坐騎沒了 以空軍稱擊毀2架伊朗F-14戰機

RECAP of Our Recent Operations Over Tehran:



Strike on two F-14 fighter jets that were located at an airport in Tehran. These jets were intended to intercept Israeli aircraft.



Thwarted a UAV launch attempt toward Israel.



Eliminated a launch cell minutes before launch… pic.twitter.com/y1gY7oBz99 — Israel Defense Forces （@IDF） June 16, 2025

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕由湯姆克魯斯主演的軍事電影《捍衛戰士：獨行俠》之中，主角與「初代坐騎」F-14再續前緣的橋段令人津津樂道，不過，在現實世界中，這款現存於伊朗的傳奇第三代戰機，卻在以色列近期發起的「雄獅崛起」行動中，於伊朗首都德黑蘭近郊遭到摧毀。

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《捍衛戰士：獨行俠》之中，最為人津津樂道的片段，莫過於主角湯姆克魯斯（Tom Cruise）飾演的米契爾上校，與初代坐騎F-14「熊貓」（Tomcat）戰機再續前緣，帶著同袍擺脫敵軍先進第五代戰機追擊的片段。

以色列國防軍宣稱，其已擊毀伊朗的2架F-14戰機。（擷取自以色列國防軍影片）

不過，現存於伊朗的F-14戰機，外傳已毀於以色列之手。以色列空軍今（17）日凌晨發布最新影像宣稱，伊朗2架停放於德黑蘭近郊某機場的F-14「雄貓」戰機，已遭以國空軍投放炸彈摧毀；以色列國防軍也宣稱，其同一時間成功攔截多架準備襲擊的攻擊無人機，以及部署於地面的一組無人機發射單元。

1974年服役的F-14戰機，是美國海軍航艦1980、1990年代的主力艦載機，其最大特色在於機身兩側的可變式主翼，能視任務空域調整其後掠角度；它的名號更在湯姆克魯斯1986年出演的《捍衛戰士》上映後不脛而走，更在36年後的續集中重現，成為阿湯哥力抗五代戰機的經典坐騎。而在現實世界之中，美軍2006年已將其全數退役，因此，伊朗的同型機可謂「碩果僅存」。

美國海軍1架F-14戰機2002年於地中海完成任務後，降落至喬治華盛頓號航空母艦（CVN-73）上。（美軍DVIDS網站）

知名航空網站《Flight Global》統計，截至去（2024）年底，伊朗伊斯蘭共和國空軍（Islamic Republic of Iran Air Force）尚存41架F-14戰機服役中，不過，由於伊朗、美國長期交惡，導致這批「雄貓」妥善率欠佳，外界研判，這可能是伊朗用來吸引以色列空軍的「誘餌」。儘管如此，在以軍續掌空優下，這樣的事件不排除會繼續發生。

另根據以色列外交部統計，截至當地時間16日晚間10時許，伊朗一共發射370枚中程彈道飛彈、數百架攻擊無人機，以國境內有30處遭飛彈擊中；人員傷亡方面，以國已有24人喪生、592人遭遇輕重不等的傷勢。由於衝突持續進行，相關數字仍在滾動式更新中。圖為美國航太總署（NASA）的F-14測試機。可見其兩側機翼展開，為機體提供飛行所需的額外升力。（美軍DVIDS網站）

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