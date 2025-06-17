軍武新知》MQ-9B無人機也能扛早期預警 我同型機有望受惠

瑞典紳寶集團16日宣布，將和美國通用原子航空系統合作，為MQ-9B無人機研發專用的早期預警模組，有效補足現有空中預警體系不足。（瑞典紳寶集團官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕瑞典紳寶（Saab）集團16日宣布，未來將和美國國防大廠通用原子航空系統（GA-ASI）合作，提供空中無人機的早期預警方案（UAEW），透過新開發的外掛模組，使後者的MQ-9B型機也能參與相關任務；另一方面，我國向美採購、預計明（2026）年起抵台的4架同型機，未來也有望受惠，強化空軍情監偵效能。

紳寶指出，該方案是以通用公司的MQ-9B型無人機為儎台，搭配其開發的早期預警模組，藉此提供性能更強、時間更長的空中監視（surveillance）等態勢感知能力，並與既有的「全球之眼」（Globaleye）系列等有人預警機整合，在滿足無人化新興戰力的同時，也深化有、無人情監偵（ISR）體系的作戰架構。

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通用原子航空系統補充，該模組適用於現有的MQ-9B全系列機型，包含以反水面、反潛作戰見長的「海上衛士」（SeaGuardian），以及聚焦電戰、守勢制空（DCA）的「空中衛士」（SkyGuardian）；另也適用於英國皇家空軍（RAF）同型機，以及尚在研發中的短場起降版機型（STOL），有效偵搜飛彈、無人機等空中威脅，其作戰效益更勝有人儎台。該系統預計明（2026）展開飛行測試。

根據規劃，該系統預計2026年展開飛行測試，並適用於MQ-9B全系列機型，這當中也包我國採購的4架同型機，留給外界在後續軍事採購上的想像空間。（美國通用原子航空系統官網）

值得一提的是，通用原子航空系統強調MQ-9B至今已出售至8個國家，除美國空軍特戰司令部（SOCOM）、日本外，當中也提及「台灣」的名字；而我國向美採購的4架同型機，預計明年起分批抵台交軍，這批新興戰力未來是否也能跟進，使空軍擁有無人化的早期預警能力，留給外界不小想像空間，值得觀察。