澳洲超級大黃蜂戰機配極音速飛彈 美再售588億電戰維護劍指中國

澳洲F/A-18F戰機。（法新社檔案照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕自澳洲去年決定為其F/A-18F「超級大黃蜂」戰機配備美國研製的極音速飛彈HACM，並展開一系列試射後，美國國務院16日宣布，其准向澳洲出售F/A-18F和EA-18G維持支援及相關設備，總價值估計高達20億美元（約新台幣588億元），包含數十套電戰系統和戰術終端，與此強大戰力相符的對手，可能只有中國。

美國國防部安全合作局（DSCA）16日發布新聞稿表示，澳洲已要求購買維護其F/A-18F超級大黃蜂、EA-18G「咆哮者」電戰機隊相關的設備和服務，包含100套全球閃電聯合戰術終端（JTT-X）、40套先進電戰系統（NGEAU），以及軟體、人員技術和後勤支援，預計總成本為20億美元。

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DSCA指出，此次軍售將支持美國的外交政策和國家安全目標，澳洲是美國在西太平洋最重要的盟友之一。這一政治和經濟強國的戰略位置，對確保西太平洋的和平與經濟穩定貢獻巨大，協助美國盟友發展並維持強大且隨時待命的自衛能力，對美國的國家利益至關重要。

而澳洲為應對中國威脅，除與西方盟友展開AUKUS潛艦計畫，今年2月也在美國實彈發射AGM-158C「長程反艦飛彈」（LRASM）。澳洲副總理暨國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，AGM-158C將投入在F/A-18E/F、P-8A和F-35機隊中；這些武器系統使部隊能夠更好地保護澳洲海上通道，並在必要時對周圍地區開展行動。

目前澳洲政府總計已撥款8.955億澳元（約新台幣185億元），用於採購LRASM，這將使澳洲空軍的海上打擊範圍增加至370公里以上。未來十年，澳洲將再投資280億至350億澳元（約新台幣5799億至7248億元），用於開發和增強軍方的遠程打擊能力。

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